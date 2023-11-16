بعد أيام من رفعها أسعار السجائر.. بيع 30% من الشرقية للدخان لـ جلوبال الإماراتية

أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة على أسهم شركة الشرقية – ايسترن كومباني، من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم ايسترن كومباني لعدد 669 مليون سهم بقيمة 16.403 مليار جنيه بما يعادل 625 مليون دولار.

وبحسب بيان هيئه سوق المال المصريه فإن الصفقة تمثل تنفيذ إتفاق بيع حصة تصل إلى 30% من جانب الحكومة المصرية لصالح شركة جلوبال للإستثمار الإماراتية والتي تم توقيعها في مطلع سبتمبر الماضي.

وأعلنت الشركة قبل أيام وقف بيع السجائر، قبل أن تعود وتعلن رفع جميع أنواع السجائر التي تنتجها الشركة.

يشار إلى أن الشرقية – إيسترن كومباني، حققت صافي ربح بلغ 1.124 مليار جنيه في 3 أشهر خلال الفترة من يوليو 2023 حتى نهاية سبتمبر 2023.

وبحسب بيانات البورصة المصرية يتوزع هيكل ملكية الشركة بعد تنفيذ الصفقة بين: