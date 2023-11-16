الاثنين.. انعقاد مؤتمر أدب الطفل بدار الكتب

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، المؤتمر السنوي الثامن لمركز توثيق وبحوث أدب الطفل والذي تستمر فعالياته على مدار يومين في الفترة من ٢٠ إلى ٢١ من نوفمبر الجاري بمقر دار الكتب بكورنيش النيل، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

تبدأ الجلسة الافتتاحية في تمام العاشرة ونصف من صباح الاثنين الموافق ٢٠ نوفمبر الجاري، ويتناول المؤتمر عدة محاور كالتالي: السمات الأدبية لشعر الأطفال، الشعر والمراحل العمرية للأطفال، شعر الأطفال والهوية الثقافية، شعر الأطفال بين الفصحى والعامية، القيم الثقافية والفنية في شعر الأطفال، مستقبل شعر الأطفال في عصر التكنولوجيا، وشعر الأطفال في مرآة النقد.

ينعقد المؤتمر سنويا ضمن فعاليات مركز بحوث وتوثيق أدب الطفل التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية بدار الكتب برئاسةالدكتور أشرف قادوس، وذلك بحضور عدد من الأدباء والنقاد والأكاديميين المهتمين بأدب الطفل في مصر والعالم العربي.