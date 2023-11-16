تكريم 21 عالما من جامعة بنها لاختيارهم بقائمة أعلى 2% على العالم

كرم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، 21 عالما من جامعة بنها في مجالات علمية مختلفة من الذين وردت أسماؤهم في قائمة أفضل 2% من علماء العالم الأكثر استشهادا لعام 2023،والذى كان لهم تأثير كبير فى رفع تصنيف الجامعة العالمي.

وأشار رئيس الجامعة ، إلى أن ظهور بعض علماء الجامعة في هذا التقرير الدولي يعتبر انجازا ملحوظا للباحثين بالجامعة ، ويعكس مدى الجهد المبذول من هيئة التدريس في الفترة الأخيرة في مجال الارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة دوليا، بالإضافة إلى ما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين لتحقيق جودة مخرجات البحث العلمي لهم فنتائج الدراسة تعتمد على قاعدة البيانات اسكوبس لدار النشر العالمية السفير، وقد تم نشر نتائجها في مجلة PLOS Biology مؤخرًا وتم تصنيفها إلى 22 مجالا علميا و176 مجالا فرعيا.

وأضاف الجيزاوى أن هذا التكريم يأتي فى إطار تقدير الجامعة لقيمة العلم والعلماء وتقديرًا لإسهاماتهم فى خدمة الوطن وقضايا المجتمع ، متمنيا لهم مزيد من التوفيق والسداد.

جدير بالذكر أن جامعة ستانفورد أطلقت قائمة بأسماء أفضل 2% من علماء العالم، وعددهم أكثر من‏‏‏ 210 آلاف عالم من 167 دولة، يصنف بها العلماء في 22 مجالا علميا، ينقسم إلى 176 تخصصا اعتماداً على قاعدة بيانات ‎Scopus، حيث يبنى على عدة عوامل أهمها قوة النشر العلمي الدولى وعدد الاستشهادات العلمية بالأبحاث والمشاركة فى مراجعة وتحرير الأبحاث العلمية فى المجلات الرصينة.