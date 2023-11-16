عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم 21 عالما من جامعة بنها لاختيارهم بقائمة أعلى 2% على العالم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

كرم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، 21 عالما من جامعة بنها في مجالات علمية مختلفة من الذين وردت أسماؤهم في قائمة أفضل 2% من علماء العالم الأكثر استشهادا لعام 2023،والذى كان لهم تأثير كبير فى  رفع تصنيف الجامعة العالمي.   
وأشار رئيس الجامعة ، إلى أن ظهور بعض علماء الجامعة في هذا التقرير الدولي يعتبر انجازا ملحوظا للباحثين بالجامعة ، ويعكس مدى الجهد المبذول من هيئة التدريس في الفترة الأخيرة في مجال الارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة دوليا، بالإضافة إلى ما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين لتحقيق جودة مخرجات البحث العلمي لهم فنتائج الدراسة تعتمد على قاعدة البيانات اسكوبس لدار النشر العالمية السفير، وقد تم نشر نتائجها في مجلة PLOS Biology مؤخرًا وتم تصنيفها إلى 22 مجالا علميا و176 مجالا فرعيا. 
وأضاف الجيزاوى أن هذا التكريم يأتي فى إطار تقدير الجامعة لقيمة العلم والعلماء وتقديرًا لإسهاماتهم فى خدمة الوطن وقضايا المجتمع ، متمنيا لهم مزيد من التوفيق والسداد.     
جدير بالذكر أن جامعة ستانفورد أطلقت قائمة بأسماء أفضل 2% من علماء العالم، وعددهم أكثر من‏‏‏ 210 آلاف عالم من 167 دولة، يصنف بها العلماء في 22 مجالا علميا، ينقسم إلى 176 تخصصا اعتماداً على قاعدة بيانات ‎Scopus، حيث يبنى على عدة عوامل أهمها قوة النشر العلمي الدولى وعدد الاستشهادات العلمية بالأبحاث والمشاركة فى مراجعة وتحرير الأبحاث العلمية فى المجلات الرصينة.

جامعة بنها الاستشهادات العلمية الدكتور ناصر الجيزاوى النشر العلمى الدولي تصنيف ستانفورد جامعة ستانفورد رئيس جامعة بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

80 ألف جنيه والتنفيذ من اليوم فورًا|مفاجأة بشأن قرار البنك المركزي الجديد

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

مليون و300 ألف دولار.. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز

تطور عاجل في غرامة كهربا مع الزمالك| اعرف الحكاية

الكليوباترا بكام عندك| شعبة الدخان تحسم أسعار السجائر الحقيقية .. وهذا مايحدث بالسوق.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

ضبط 3 مسجلين خطر لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة بالقليوبية

ضبط عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة فى حملة بالقليوبية

التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها فى حادث تصادم بالقليوبية

صحة القليوبية: تشغيل مركز طبى الحرية 1 بالعبور الجديدة خلال أسبوعين

محافظ القليوبية: إزالة 770 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

محافظ القليوبية يقود حملة لمتابعة مبادرة خفض الأسعار بـ شبرا الخيمة

طالب حقوق ينهى حياته بسبب علاقة عاطفية في القليوبية

المؤبد للمتهم بإنهاء حياة جاره بسبب قرنين فول بالقليوبية

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يقصف محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة

إنجازات وتتويجات.. الرياضة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو الريادة القارية والعالمية

بسبب مستشفى الشفاء.. سيناتور أمريكي كبير يبعث برسالة مهمة لـ إسرائيل

تصعيد خطير.. وزير إسرائيلي متطرف يطالب بالتعامل مع الضفة الغربية مثل غزة

الجزء الجنوبي.. جرافات الاحتلال تبدأ في هدم مجمع الشفاء

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب اليونان بالضغط لوقف العدوان الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم المعاناة.. صور توثق رحمة الفلسطينيين وتمسكهم بقططهم الأليفة وسط نيران القصف

آخرهم أحمد فهمي وهنا الزاهد .. انفصال النجوم في 2023 عرض مستمر

رغم انفصالهما.. هنا الزاهد وأحمد فهمي يحتفظان بصورهما معا

بدموع لا تتوقف| طفلة فلسطينية توجه رسالة صادمة من غزة.. فيديو

فيديو

عاجل.. انخفاض سعر الذهب 400 جنيه.. وصدمة تنتظر المتلاعبين بالدولار

السكر بـ27 جنيها للكيلو بهذه المنافذ| توقعات الأسعار الفترة القادمة.. فيديو

نوة المكنسة تهدد الإسكندرية.. ماذا يحدث؟ (تغطية خاصة).. فيديو

مذكورة في التوراة.. حاخامات يدعون انتصار الاحتلال بدليل في الكتب المقدسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ