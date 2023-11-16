عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد خطير.. وزير إسرائيلي متطرف يطالب بالتعامل مع الضفة الغربية مثل غزة

بن جفير
بن جفير

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن جفير، إنه يجب التعامل مع الضفة الغربية مثلما نتعامل مع غزة.

وأضاف بن جفير، ”يجب علي إسرائيل التعامل مع الضفة الغربية مثلما نتعامل مع غزة ومع السلطة الفلسطينية "التي لديها نفس الرؤى" مثلما نتعامل مع حماس”.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول ملف الأسري في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، زاهر جبارين، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن جفير، يريد إعدام الأسري الأمنيين الفلسطينيين.

وقال جبارين: “الاحتلال يرتكب جرائم بشعة بحق الأسرى في السجون، وبن جفير وضع خططا لإعدام الأسرى، هناك مجزرة حقيقية في السجون”.

انقطاع الاتصالات في مجمع الشفاء وقوات الاحتلال تقتحم أقسام المستشفى

البيت الأبيض: قلقون من إصابة أفراد طاقم طبي أردني في غزة

وأضاف جبارين، وهو أسير سابق أطلق سراحه ضمن صفقة جلعاد شاليط عام 2011، أن أربعة أسرى قتلوا بسبب التعذيب والهجمات اليومية”.

بن جفير الضفة الغربية وزير الأمن القومي الإسرائيلي غزة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

مليون و300 ألف دولار.. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز

التصالح بالمتر والسعر مفاجأة| كل ما تريد معرفته عن قرار المباني الجديد

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

تطور عاجل في غرامة كهربا مع الزمالك| اعرف الحكاية

موضوعات متعلقة

قياديان في حماس يكشفان كذب الاحتلال الإسرائيلي بشأن الانفاق تحت مستشفي الشفاء

وزيرة الصحة الفلسطينية: القوات الإسرائيلية تحاصر مستشفى الشفاء لليوم الخامس

شاهد| الاحتلال يستولى على ميناء غزة ويهدم نصب مرمرة التذكاري

صحف الإمارات| الدفاع المدني يسيطر على حريق ضخم في أبوظبي.. الجيش الإسرائيلي يعلن مصرع 2 من جنوده في غزة

بعد قرار تجميد الممتلكات.. روسيا توجه تحذيرا خطيرا إلى التشيك

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطالب بتحقيق دولي بشأن انتهاكات الحرب في غزة

بيان عاجل من السعودية بشأن قرارات مجلس الأمن الخاصة بـ غزة

قوة دولية.. الولايات المتحدة وإسرائيل يتفقان على كيفية إدارة غزة بعد الحرب

ترشيحاتنا

أحمد حسن يعلن عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

زاهي حواس : أجمل الأشياء يراها زائرو رمسيس وذهب الفراعنة بـ سيدني

الجانب الفلسطيني تسلم 1999 طن مستلزمات طبية.. مصر تواصل جهودها لإيصال المساعدات

ذعر في أمريكا بسبب حماس.. تفاصيل

بنحبك يا أبو مكة.. استقبال أسطوري لـ صلاح في استاد القاهرة| شاهد

مجدي يعقوب يرفض الاحتفال بعيد ميلاده تضامنا مع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتسبب فى أمراض خطيرة.. حيل مذهلة تخلصك من التوتر

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

رفقة أخيها.. جنا عمرو دياب تثير الجدل بظهورها | شاهد

رغم المعاناة.. صور توثق رحمة الفلسطينيين وتمسكهم بقططهم الأليفة وسط نيران القصف

فيديو

على أنقاض7 أكتوبر سيتم بناء مجتمع إسرائيلي آخر.. والاحتلال يستعين بالصقور|فما السبب؟

عاجل.. انخفاض سعر الذهب 400 جنيه.. وصدمة تنتظر المتلاعبين بالدولار

السكر بـ27 جنيها للكيلو بهذه المنافذ| توقعات الأسعار الفترة القادمة.. فيديو

نوة المكنسة تهدد الإسكندرية.. ماذا يحدث؟ (تغطية خاصة).. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ