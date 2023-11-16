تصعيد خطير.. وزير إسرائيلي متطرف يطالب بالتعامل مع الضفة الغربية مثل غزة

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن جفير، إنه يجب التعامل مع الضفة الغربية مثلما نتعامل مع غزة.

وأضاف بن جفير، ”يجب علي إسرائيل التعامل مع الضفة الغربية مثلما نتعامل مع غزة ومع السلطة الفلسطينية "التي لديها نفس الرؤى" مثلما نتعامل مع حماس”.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول ملف الأسري في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، زاهر جبارين، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن جفير، يريد إعدام الأسري الأمنيين الفلسطينيين.

وقال جبارين: “الاحتلال يرتكب جرائم بشعة بحق الأسرى في السجون، وبن جفير وضع خططا لإعدام الأسرى، هناك مجزرة حقيقية في السجون”.

وأضاف جبارين، وهو أسير سابق أطلق سراحه ضمن صفقة جلعاد شاليط عام 2011، أن أربعة أسرى قتلوا بسبب التعذيب والهجمات اليومية”.