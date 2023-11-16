اليوم.. حزب الله ينفذ 6 هجمات على مواقع للاحتلال الإسرائيلي

أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية على مواقع للاحتلال الإسرائيلي.
وأشار حزب الله بحسب وسائل الإعلام لبنانية الي ان عناصره استهدفت تجمعا لقوة مشاة إسرائيلية على تلة الكرنتينا قرب موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة، حيث تم تحقيقيه إصابات مباشرة في صفوف العدو .
فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية ان حزب الله نفذ اليوم 6 هجمات على الحدود الشمالية حتى الآن.
فيما ذكرت إذاعة النور اللبنانية انه تم إستهداف موقع "جلّ العلام" مقابل الناقورة "دقّة أسطورية في إصابة الهدف بصاروخ موجه عن بعد لجهاز تجسس جديد رفعه العدو في الموقع".
كما تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع على موقع للجيش "الإسرائيلي" في منطقة "دوفيف".