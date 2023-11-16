ذعر في أمريكا بسبب حماس.. تفاصيل

قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، كريستوفر وراي، أمام مجلس النواب الأمريكي، إن حركة حماس الفلسطينية قد تستغل الحرب مع إسرائيل لتنفيذ هجمات ضد الأراضي الأمريكية.

وقال راي أمام لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب: “لا نستبعد احتمال أن تستغل حماس أو أي منظمة أجنبية أخرى الصراع الحالي لشن هجمات هنا على أراضينا”.

وأضاف: “لقد أبقينا أنظارنا على حماس وأجرينا تحقيقات متعددة مع أفراد مرتبطين بتلك المنظمة الأجنبية”.

وتابع رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي: “على الرغم من أن قضايا حماس لدينا، تاريخيًا، حددت أفرادًا موجودين هنا يقومون بتسهيل والتمويل في الخارج، إلا أننا نواصل التدقيق في معلوماتنا الاستخبارية لتقييم كيفية تطور التهديد”.