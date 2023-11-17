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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مناورات و239 معدة متنوعة المهام.. القليوبية مستعدة لموسم السيول والأمطار.. صور

جانب من المعدات
جانب من المعدات

إستعدت محافظة القليوبية بجميع أجهزتها لموسم فصل الشتاء والسيول سقوط الأمطار من خلال رفع حالة الطوارئ فى جميع القطاعات.
وشهدت المحافظة اصطفاف معدات وسيارات التدخل السريع، والتعامل مع مياه الأمطار والصرف الصحي، ومناورات حية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ للتأكد من مدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء، خاصةً الأمطار والسيول، وذلك بعدد من ميادين المحافظة.

 

إصطفاف معدات التدخل السريع للتعامل مع الأمطار


وأكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، استعدادات المحافظة وكل الأجهزة التنفيذية بها، لسرعة التعامل الفوري واللحظي مع الكوارث والسيول والأمطار الشديدة، مشدداً على الجهات المعنية ضرورة أن تكون جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف في حالة تأهب واستعداد تام ومستمر، لاستقبال موسم الشتاء، لمواجهة أي احتمالات طارئة أثناء النوَّات الشديدة، مؤكدا الاستمرار فى متابعة تطهير وصيانة الطلمبات، وشبكات الصرف الصحي، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة والتمركز الدائم في الأماكن الحيوية على مستوى المحافظة.
من جانبه أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أنه تم رفع درجات الاستعداد وتحديث خطه الشركة من خلال وضع سيناريوهات تفصيلية و الإجراءات التى يمكن تنفيذها عند حدوث أى طارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة أو السيول حال حدوثها خلال فصل الشتاء المقبل.

تجهيز 239 معدة متنوعة المهام


وقال مجاهد أنه تم التأكيد بصفة مستمرة على جاهزيه المحطات وطلمبات الروافع والشبكات وتطهير شنايش الأمطار وصلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمه لتشغيل المولدات وخطه الانتشار المعده، والتأكد من عملها بكامل طاقتها،وضرورة تنفيذ الصيانة الدورية والوقائية لجميع المعدات المستخدمة في مجابهة الأمطار وجعلها دوماً على أهبة الاستعداد، للتعامل الفورى مع المواقف الطارئة ،بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز الشفاطات الكبرى بالقرب من البؤر المعروفة بتجمعات المياه بها.
واشار إلى أنه بلغ إجمالى المعدات التي استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار نحو ٢٣٩ معدة متنوعة المهام، من المقرر أن يتم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة، موضحا أن أطوال شبكات الصرف الصحى بالمحافظة تصل إلى ٣٢٢٦ كم، فيما بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحى بالمحافظة ٢٢ محطة، ومحطات رفع الصرف الصحى  ١٩٣ محطة.

تنفيذ مناورات ومحاكاة لمواجهة الأمطار


وأضاف، أن قطاعات الشركة وتشمل التشغيل والصيانة والحملة الميكانيكية والطوارئ، قامت بالتنسيق مع فروع الشركة بمدن المحافظة، وبالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والجهات المعنيه بتطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحى، وتنفيذ محاكاه لجاهزية وتحرك المعدات لمواجهة الأمطار بمناطق تجمع المياه والأنفاق وكيفية التعامل معها والتخلص منها في وقت محدد وبالسرعة المطلوبة، حيث تمت الاستعانة بالشفاطات وسيارات الكسح والطلمبات المحمولة على سيارات وطلمبات الرفع الخاصة بالأنفاق.

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القليوبية فصل الشتاء سقوط الأمطار السيول الكوارث

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