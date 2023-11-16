هدفين لـ محمد صلاح في مرمي جيبوتي خلال دقائق معدودة

تقدم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني بهدف للمنتخب المصري في شباك جيبوتي في الدقيقة 17 من عمر المباراة.

بدأ المنتخب المصري الشوط الأول بهجوم ضاغط في محاولة منه لتسجيل الهدف الاول في شباك جيبوتي.

وفي الدقيقة التاسعة من عمر المباراة اهدر مصطفي محمد مهاجم المنتخب المصري فرصة التقدم بعد تسديدة قوية ارتطمت بخط دفاع جيبوتي

وخلال دقائق معدوة احتسب ضربة جزاء للمنتخب الوطني ، وتصدر لها صلاح ليسجل الهدف الثاني للفراعنة في شباك جيبوتي

وكان قد أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن تشكيل الفريق في مباراته أمام جيبوتي المقرر لها السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وجاء كالتالي :

محمد الشناوي - عمر كمال - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو - عمر مرموش - محمد صلاح



الجدير بالذكر أن جولات منتخب مصر ستكون كالتالي:

الجولة الأولى: مصر وجيبوتي داخل الأرض يوم 16 نوفمبر 2023.

الجولة الثانية: سيراليون ومصر خارج الأرض 19نوفمبر 2023.

الجولة الثالثة: مصر وبوركينا فاسو داخل الأرض من 3 الى 11 يونيو 2024.

الجولة الرابعة: غينيا ومصر خارج الأرض من 3 الى 11 يونيو 2024.

الجولة الخامسة: إثيوبيا ومصر خارج الأرض من 17 – 25 مارس 2025.

الجولة السادسة: مصر وسيراليون داخل الأرض من 17 – 25 مارس 2025.

الجولة السابعة: مصر وإثيوبيا داخل الأرض من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولة الثامنة: بوركينا ومصر خارج الأرض من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولة التاسعة: جيبوتي ومصر خارج الأرض من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

الجولة العاشرة: مصر وغينيا داخل الأرض من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

جاءت قرعة تصفيات أفريقيا لمونديال 2026:

المجموعة الأولى: مصر ، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون ، إثيوبيا ، جيبوتي.

المجموعة الثانية: السنغال، الكونغو الديموقراطية ، موريتانيا ، توجو ، السودان ، جنوب السودان.

المجموعة الثالثة: نيجيريا، جنوب أفريقيا، بنين، زيمبابوي، رواندا، ليسوتو.

المجموعة الرابعة: الكاميرون ، كاب فيردي ، أنجولا ، ليبيا ، إيسواتيني، موريشيوس.

المجموعة الخامسة: المغرب ، زامبيا ، الكونغو ، تنزانيا ، النيجر، اريتريا.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار، الجابون ، كينيا ، جامبيا ، بوروندي، سيشيل.

المجموعة السابعة: الجزائر، غينيا ، أوغندا ، موزمبيق ،بوتسوانا، الصومال.

المجموعة الثامنة: تونس، غينيا الاستوائية ، نامبيبيا ، مالاوي ، ليبيريا، ساو تومي.

المجموعة التاسعة: مالي، غانا ، مدغشقر ، أفريقيا الوسطي ، جزر القمر، تشاد.



ويتأهل 9 منتخبات مباشرة إلى كأس العالم 2026، بعد زيادة عدد المنتخبات في النظام الجديد للبطولة والتي ستضم 48 فريقًا بدلا من 32 في النسخ السابقة من المونديال.