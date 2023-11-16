قطاع الأعمال: استراتيجية الدولة المصرية التوسع في الصناعات ودعم المنتج المحلي

قال منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، إن استراتيجية الدولة المصرية هي التوسع في الصناعات المحلية ودعم المنتج المحلي.

وأضاف منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "استراتيجية الدولة هي استراتيجية كبيرة كانت الدول المصرية سباقة بالاهتمام على الاعتماد على المنتج المحلي".

وأشار: "ضمن استراتيجية الدولة إحلال الصناعة المحلية لخفض الواردات وتعظيم العائد على الصناعة وتعظيم العائد من المواد الخام المحلية".

وأكد: "هذه الرؤية سبقت أزمة كورونا مرروا بكافة الأزمات التي تعرض لها العالم خلال السنوات الماضية، ولولا هذه الرؤية وهذه السياسية ودعم وتشجيع الصناعة المحلية لكان الوضع مختلف الآن".