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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مشروعية حرب أكتوبر في القانون الدولي لخالد القاضي.. جديد هيئة قصور الثقافة

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، طبعة عامة من كتاب "مشروعية حرب أكتوبر في القانون الدولي" للمستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف والباحث في القانون الدولي، وذلك ضمن إصدارات إدارة النشر في الهيئة عن سلسلة "العبور".

يؤكد "القاضي" في كتابه أن المشروعية القانونية الدولية تفرق بين الحرب الهجومية أو الاستباقية، وبين الحرب الدفاعية، يقول: "ومن القواعد المستقرة في القانون الدولي العام أن الاحتلال لا ينهي حالة الحرب الهجومية، وإنما يعد هذا الاحتلال مرحلة من مراحل النزاع المسلح فلا ينتهي النزاع به ويظل الاحتلال جريمة عدوان تجرمها مصادر المشروعية الدولية المتمثلة في القانون الجنائي الدولي التعاهدي والعرفي، ومن ثم تجد حرب أكتوبر 1973 -التي فُرِضَت على  مصر- مشروعيتها في القرار رقم 242 الصادر من مجلس الأمن الدولي في أعقاب نكسة 1967، القاضي بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي المحتلة، إلى حدود 4 يونيو 1967، فليس هناك من يستطيع أن ينكر على شعب حقه في تحرير أراضيه المحتلة بالغصب والقوة لأن احتلال أرض الغير هو عمل غير مشروع لا سند له في القانون وقواعد السلوك الدولي"‏.‏

وأضاف المؤلف أن مشروعية حرب أكتوبر 1973 أكدت أن الحق ظاهر جلي واضح لا لبس فيه ولا غموض، وهو ما يدعو الدارسين والباحثين في القانون الدولي إلى البناء على تلك المشروعية في التأصيل القانوني للحروب الدائرة رحاها أناء الليل وأطراف النهار في مختلف مناطق الصراع عبر السنين، مهما اختلفت بواعثها، وتعددت آلياتها، ذلك أن الالتزام بالمشروعية هو السبيل للوصول للحق.

سلسلة العبور تعنى بإلقاء الضوء على الثقافة العسكرية وإظهار تاريخ الجيش المصري وبطولاته، والتشابك مع المجتمع المدني من خلال ما تقدمه من دراسات ورؤى استراتيجية مهمة للمجتمع المصري، تصدر برئاسة تحرير الكاتب محمد نبيل، مدير التحرير محمد سلطان، ويأتي الكتاب استمرارا لاحتفاء هيئة قصور الثقافة باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني مشروعية حرب أكتوبر القانون الدولي رئيس محكمة الاستئناف اداره النشر

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