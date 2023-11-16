أستاذ اقتصاد يكشف حجم خسائر الدول العربية بسبب الحرب على غزة

قال الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن إسرائيل من الصعب أن توقف الحرب على غزة بسبب الخسائر الاقتصادية التي تتعرض لها نتيجة الحرب.



وأضاف، خلال مداخلة عبر "زووم" ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون": "إسرائيل مستعدة لخسارة مش بس فلوس لكن رهائن عشان تكسب الحرب، لأن الحرب صفرية، وإسرائيل ترى أنها يجب أن تخرج منتصرة من الحرب مهما كانت الخسائر".

الخسائر تشمل مصر



ولفت إلى أن هناك تأثيرا اقتصاديا كبيرا على المنطقة بسبب الحرب، وهذه الخسائر تشمل مصر والأردن ولبنان، والدول السياحية في المنطقة، وأيضًا هناك تأثير على الصادرات.



وتابع: "مصر يأتي إليها 750 ألف سائح شهريا، وتحقق مصر مليار دولار شهريا من السياحة تقريبًا، ومن المؤكد أن هذا الرقم انخفض نتيجة هذ التوتر الحالي في المنطقة".