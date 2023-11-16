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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برلماني: نثق في قدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي على استكمال مسار التنمية

مؤتمر لدعم الرئيس
مؤتمر لدعم الرئيس السيسي

قال النائب عبد الفتاح محمد يحي، عضو مجلس النواب وأمين العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إننا مع الرئيس السيسي نجني ثمار ما زرعناه، فنحن نؤمن بهذا الرجل، الذي استطاع القضاء على الإرهاب، وتحقيق لمصر اكتفاء ذاتي من خلال العديد من  الزراعات الاستراتيجية، بجانب التطور في قطاعي التعليم والصحة، وزيادة مخصصاتهم  في الموازنة العامة للدولة، وهو ما انعكس على زيادة عدد المستفيدين من علاج نفقة الدولة الذي  يحتاجه الكثير من أهالينا.

مؤتمر لأمانة العمال والفلاحين بمستقبل وطن الإسكندرية لتأييد السيسي بالاتخابات

وأضاف أن علينا جميعا أن ندرك أن مصر ما زالت مستهدفة من الداخل من بعض المغرضين، ومن الخارج من الدول الخارجية، وهو ما يؤكد أن تلك البلد الآمنة بفضل الله وقائدها الذي يخاف الله في كل أمر لا يستطيع حمايتها في المرحلة القادمة سوى الرئيس السيسي.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر التنظيمي الذي نظمته أمانة العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية برئاسة النائب عبدالفتاح محمد يحي، على مستوى الأقسام لتأييد ودعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وذلك بحضور لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومحمد العقاري، نقيب الفلاحين وأمناء الأقسام وعدد من الأمناء النوعيين بالحزب والقيادات الشعبية والطبيعية.

وأضاف أننا نثق في قدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي واجه آلاف التحديات علي مدار السنوات الماضية، وتمكن من استعادة الأمن والأمان وبناء الجمهورية الجديدة من خلال التوسع في المشروعات التنموية في ظل ظروف اقتصادية عصيبة.

وطالب عبدالفتاح المواطنين بالتصويت بنعم للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن مصر تحتاجه خلال الفترة القادمة للعبور بالبلاد إلى بر الأمان والوقوف في وجه جميع القوى التي تسعى للنيل بمصر ومستقبلها ومقدراتها.

جاء ذلك بحضور، زهير ساري الأمين المساعد لأمانة العمال والفلاحين مركزيًا بحزب مستقبل وطن، والنائب محمد الحمامي عضو مجلس النواب، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، النائب إيهاب ابو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، النائب  أبو العباس فرحات، عضو مجلس النواب، وسامح السايح عضو مجلس النواب الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، والنائب نشأت مترى عضو مجلس الشيوخ، محمد العقاري، نقيب الفلاحين.

الاسكندرية التعليم والصحة الجمهورية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي الزراعات الاستراتيجية العمال والفلاحين القيادات الشعبية المشروعات التنموية

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