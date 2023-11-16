حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.. وصلاح يلاحقه| تفاصيل

يواصل محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، تحطيم الأرقام القياسية في عالم كرة القدم ، حيث يحتفل في الأيام الحالية بوصوله للهدف الـ200 في مشواره بإنجلترا بواقع 198 هدف مع الريدز ، وهدفين مع تشيلسي.

محمد صلاح مع ليفربول

أما على الصعيد الدولي فوصل صلاح مع منتخب مصر إلى الهدف رقم 15 لينفرد بصدارة الهدافين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم متخطيا محمد أبو تريكة لاعب الأهلي والمنتخب السابق ، بعد تسجيلة اليوم سوبر هاتريك أمام جيبوتي في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة للمونديال.

محمد صلاح مع منتخب مصر

بينما ما زال حسام حسن نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق هو الهداف التاريخي للفراعنة على مستوى كل المنافسات الدولية برصيد 68 هدفا، ويليه محمد صلاح برصيد 53 هدفا.

حسام حسن مهاجم منتخب مصر السابق

وكان منتخب مصر انهى اللقاء بسداسية في شباك جيبوتي ليحصد أول 3 نقاط في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 17 ، وبعد 5 دقائق احرز الثاني من ضربة جزاء وانتهى الشوط الاول بهدفين.

منتخب مصر أمام جيبوتي

وفي الشوط الثاني، صنع أحمد فتوح الهدف الثالث لمحمد صلاح في الدقيقة 48 ، ونفس الامر في الهدف الرابع ليسجل صلاح سوبر هاتريك.

أما الهدف الخامس سجله مصطفى محمد ، بعد عدة محاولات على المرمى ، واخيرا محمود تريزيجيه يسجل السادس.