عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين.. مجـ.زرة جديدة لقوات الاحتلال في مخيم جباليا

ارشيفي
ارشيفي

ارتكبت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجذرة جديدة حيث استهدف مربعًا سكنيًا في مخيم جباليا شمال شرقي مدينة غزة.

كما قصف طيران الاحتلال  منزلاً في بلدة القرارة شمال شرق خانيونس بجانب  قصف منزل قرب مركز شرطة القرارة وأنباء عن وجود عدد من الإصابات والمفقودين تحت الركام.

 

فيما سقط 7 شهداء على الأقل جرّاء القصف الإسرائيلي على منزل بمنطقة القرارة شرقي خانيونس.

كما  تجددت الغارات الصهيونية على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال تقتحم قرية دير نظام وتطلق النار بكثافة.

وفي سياق متصل؛ طالب مدير عام الصحة في غزة  شركات الاتصالات التراجع عن قرارها بقطع الاتصالات عن قطاع غزة في الوقت الراهن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

استعدوا لنوة المكنسة| الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذا اليوم على المحافظات.. تفاصيل

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

التصالح بالمتر والسعر مفاجأة| كل ما تريد معرفته عن قرار المباني الجديد

بطلان انتخابات الزمالك مقابل التنازل عن غرامة كهربا .. ما القصة ؟

أحمد حسن يعلن عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

تطور عاجل في غرامة كهربا مع الزمالك| اعرف الحكاية

ترشيحاتنا

مركز القدس للدراسات المستقبلية: العدوان الإسرائيلي يسعى إلى حرق غزة بالكامل

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حصيلة الموتى في صفوفه منذ 7 أكتوبر

دون فرحة.. رد فعل مجلس اتحاد الكرة عقب سداسية جيبوتي| فيديو

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يزعم: نقترب من القضاء على البنية التحتية لحماس

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

أمريكا تطالب إسرائيل بضمان أمن سكان غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية ربانية.. معجزة نواة البلح لعلاج أمراض خطيرة

تايجر جريء.. هيدي كرم تثير الجدل بظهورها | شاهد

في عيد ميلادهما.. شاهد صور كنزي وعبدالله عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

فستان لافت.. دنيا المصري تستعرض جمالها في إطلالة جديدة| شاهد

فيديو

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

كهربا مكمل | موعد دفع الغرامة وسبب تأخرها

الجامعة العربية تدين قصف الاحتلال للمستشفى الميداني الأردني في غزة

كلموا مصر خلوني امشي.. السيسي يستجيب لاستغاثة طفل فلسطيني لعلاجه في مستشفيات مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ