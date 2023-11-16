فلسطين.. مجـ.زرة جديدة لقوات الاحتلال في مخيم جباليا

ارتكبت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجذرة جديدة حيث استهدف مربعًا سكنيًا في مخيم جباليا شمال شرقي مدينة غزة.

كما قصف طيران الاحتلال منزلاً في بلدة القرارة شمال شرق خانيونس بجانب قصف منزل قرب مركز شرطة القرارة وأنباء عن وجود عدد من الإصابات والمفقودين تحت الركام.

فيما سقط 7 شهداء على الأقل جرّاء القصف الإسرائيلي على منزل بمنطقة القرارة شرقي خانيونس.

كما تجددت الغارات الصهيونية على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال تقتحم قرية دير نظام وتطلق النار بكثافة.

وفي سياق متصل؛ طالب مدير عام الصحة في غزة شركات الاتصالات التراجع عن قرارها بقطع الاتصالات عن قطاع غزة في الوقت الراهن