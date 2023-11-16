دعما للقضية الفلسطينية.. طارق فؤاد ينتهى من تسجيل أغنية جديدة

انتهى المطرب طارق فؤاد من تسجيل وتلحين أغنية جديدة بعنوان عالم أخرس لدعم الأشقاء فى فلسطين. الأغنية من كلمات الشاعر سيد يونس ومن المفترض أن يتم طرحها خلال أيام قليلة من الآن.

أخر ظهور لطارق فؤاد



وكان أخر ظهور للفنان طارق فؤاد ضمن حلقات برنامج الدوم فى موسمه الثاني حيث شارك فى إحدي حلقاته بعزفه على العود.

طارق فؤاد



وبدا المطرب طارق فؤاد مشواره الفني منذ الصغر حيث التحق بمعهد الموسيقى العربية، وأصبح أستاذًا فيه وحصل على درجة الماجستير، وتتلمذت على يديه آمال ماهر، كما حاز على شهادة الماجستير من منظمة الأغنية العالمية «فيدوف». ببلوغه سن 22 عامًا انضم إلى الطريقة الشاذلية، وأصبح منشدًا في الحضرة بعد أن تعلم على يد الحاج عطية شرارة،



وعلى الجانب الآخر دخل في السوق الغنائي، حتى أحدثت أغانيه صيتًا في الثمانينيات

والتسعينيات. من ضمن أغانيه: «لازم نخاف» عام 1993، و«كان نفسنا» في 1995، وظهر في الفيديو كليب الخاص بها الفنانة شيرين عبدالوهاب وهي في الـ 13 من عمرها. غنى في تترات العديد من الأعمال الدرامية، منها مسلسلات «سور مجرى العيون» و«هارون الرشيد» و«غاضبون وغاضبات» و«تلال الغضب» و«الجبل». جمعته علاقة خاصة بالفنانة الراحلة ذكرى، ولحن لها 4 أغنيات