حامد فارس: اقتحام قوات الإحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء فضيحة مكتملة الأركان

أكد الدكتور حامد فارس مدبولي، أستاذ العلاقات الدولية، أن هناك سخطا في الشارع الاسرائيلي ضد حكومة نتنياهو، مشيرا إلى أن إسرائيل روجت أكاذيب كثيرة منذ بداية العدوان.

وقال حامد فارس، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن اقتحام قوات الإحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء فضيحة مكتملة الأركان.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أن يايدن يواجه ضغوط انتخابية كبيرة بسبب العدان الإسرائيلي على غزة، مؤكدا أن بايدن في مأزق حقيقي وترامب يتفوق عليه بـعشر نقاط.

ما يحدث في غزة.

وأشار حامد فارس إلى أن ضغوط الشعوب الأوروبية غيرت من موقف حكوماتها، تجاه ما يحدث في غزة.