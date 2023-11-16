أستاذ علاقات دولية: إسرائيل لن تجرؤ على استعداء الدولة المصرية

أكد الدكتور حامد فارس مدبولي، أستاذ العلاقات الدولية، أن إسرائيل لن تجرؤ على استعداء الدولة المصرية، مشيرا إلى أن هناك معوقات كبيرة جدا تواجه الحكومة الاسرائيلية بسبب الدولة المصرية.

وقال حامد فارس، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن مصر تواصل مشروعات تنمية سيناء، ولن تسمح بتهديد أمنها القومي.

أصبحت متعددة في المنطقة.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أن إسرائيل لا تدرك خطورة ما تقوم به، مؤكدا أن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت متعددة في المنطقة.