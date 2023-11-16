عضو بالنواب: ندعم  الرئيس السيسي لقيادة سفينة الوطن خلال الفترة المقبلة

قال النائب أبو العباس فرحات، عضو مجلس النواب، إننا جميعًا ندعم الرئيس السيسي لقيادة سفينة الوطن خلال الفترة المقبلة، من أجل استكمال مشوار البناء والتنمية والدفاع عن مقدرات الوطن، مشيدا بدور الرئيس السيسي في دعم أهالينا في فلسطين ورفض تهجير أهالي غزة وتصفية القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال المؤتمر التنظيمي الذي نظمته أمانة العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن بالاسكندرية برئاسة النائب عبدالفتاح محمد يحي، على مستوى الأقسام لتأييد ودعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بحضور لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومحمد العقاري، نقيب الفلاحين وأمناء الأقسام وعدد من الأمناء النوعيين بالحزب والقيادات الشعبية والطبيعية.

وأضاف النائب أبو العباس فرحات: نجتمع اليوم لإعلان تأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا على أنه يتمتع بحسن البصيرة والفراسة وبعد النظر، ولذلك تمكن من القيام بتطوير التدريبات بالجيش المصري، وتعدد مصادر الأسلحة التي كانت سببا في تقدمه بين صفوف أقوى جيوش العالم، مما جعله الدرع الحامي للشعب المصري في العديد من المواقف ومنها حماية الحدود البحرية في البحر المتوسط، وحماية الأمن القومي المصري في العمق الليبي، وأخيرا التصدي لمطامع الدول في أرض سيناء، ورفض التهجير القسري لأهالي غزة ودعم ومساندة القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي قام بالعديد من المشروعات التنموية في سيناء لمجابهة المخططات الخارجية بالتعمير والعمران والتنمية، ما يؤكد أن مصر تنعم بوجود قائد عظيم لديه بعد نظر وقادر في الحفاظ على كل بشر من تراب هذا الوطن الغالي.

حضر المؤتمر، النائب محمد الحمامي، عضو مجلس النواب، والنائب إيهاب ابو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، وسامح السايح عضو مجلس النواب الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، والنائب نشأت مترى عضو مجلس الشيوخ، محمد العقاري، نقيب الفلاحين.