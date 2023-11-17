عاجل .. فيتوريا يستبعد 3 لاعبين من منتخب مصر قبل مواجهة سيراليون

قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، استبعاد 3 لاعبين من معسكر المنتخب الذي يواصل استعداداه لمباراة سيراليون وهم طارق حامد و إمام عاشور وحسين الشحات لعدم استكمالهم الحصة التدريبية التي أعقبت مباراة جيبوتي مع عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر ، نظيره سيراليون يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية بتصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال.

وكان منتخب مصر انهى اللقاء بسداسية في شباك جيبوتي ليحصد أول 3 نقاط في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 17 ، وبعد 5 دقائق احرز الثاني من ضربة جزاء وانتهى الشوط الاول بهدفين.

وفي الشوط الثاني، صنع أحمد فتوح الهدف الثالث لمحمد صلاح في الدقيقة 48 ، ونفس الامر في الهدف الرابع ليسجل صلاح سوبر هاتريك.

أما الهدف الخامس سجله مصطفى محمد ، بعد عدة محاولات على المرمى ، واخيرا محمود تريزيجيه يسجل السادس.