عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة عن ضرورة المشاركة السياسية للمرأة بمدن وقرى سيناء

ندوة لتوعية السيدات
ندوة لتوعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء ،ندوة عن ضرورة المشاركه السياسية للمرأة وذلك برئاسة وحضور احسان داود غالي مقررة الفرع  ، وآمنه فاروق محاسب الفرع،  وحضور عدد 25 سيدة وفتاة .

 

و تحدثت   إحسان غالي   عند دور  المجلس القومي للمرأة ،  وأنشطته وتاريخ إنشاؤه،  كما تحدثت عن أنشطة فرع المجلس القومي بشمال سيناء والخدمات التي يقدمها  للسيده السيناوية   وحثت السيدات  الحضور على المشاركة السياسية وضرورة النزول لإعطاء صوتها لمن يستحق. 

بلدي امانة :


واوصحت فعاليات حملة طرق الأبواب *بلدي امانة* التي نفذها المجلس خلال شهر اكتوبر ونوفمبر 2023م.في مختلف مدن وقرى وأحياء المحافظة.


كما تحدثت تمكين المرأة في جميع مجالات الحياة وعن محور الحماية،    و عن مكتب الشكاوي واهدافه في مساعدة المرأة على أرض المحافظة.

txt

محافظ شمال سيناء يستقبل السفير الفلسطيني بالقاهرة

سيناء ندوة المراة المشاركة السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

أول قرار من النائب العام بحبس وضبط وإحضار لتجار السكر في السوق السوداء

استعدوا لنوة المكنسة| الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذا اليوم على المحافظات.. تفاصيل

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

أحمد حسن يعلن عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

التصالح بالمتر والسعر مفاجأة| كل ما تريد معرفته عن قرار المباني الجديد

بطلان انتخابات الزمالك مقابل التنازل عن غرامة كهربا .. ما القصة ؟

عاجل.. انخفاض سعر الذهب 400 جنيه.. وصدمة تنتظر المتلاعبين بالدولار

ترشيحاتنا

إجراء رادع لمنع البناء علي الأراضي الزراعية

تخطى 3000 جنيه.. الذهب عند مستويات تاريخية اليوم الجمعة 17-11-2023

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة..الأحد المقبل

سوريا تكشف تفاصيل القصف الأخير على العاصمة دمشق

أخلوا بالنظام.. طرد 3 لاعبين من معسكر المنتخب| اعرف الحكاية؟

لحظة بلحظة مباراة الأرجنتين وإرجواى| القنوات الناقلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب ولا أغرب.. أب يحبس طفلته في السيارة 5 ساعات

مثيرة للجدل دائما.. شاهد ملابس رانيا يوسف بالكواليس مع شريف منير

طربوش للميت عريس وطرحة للعروسة.. أسرار أقدم محل حانوتي في السيدة زينب..شاهد

الزيوت والكريمات مش جايبة نتيجة..أطعمة تعالج تساقط الشعر

فيديو

تحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو مرعب لغرق قارب سياحي في جزر البهاما

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

كهربا مكمل | موعد دفع الغرامة وسبب تأخرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ