ندوة عن ضرورة المشاركة السياسية للمرأة بمدن وقرى سيناء

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء ،ندوة عن ضرورة المشاركه السياسية للمرأة وذلك برئاسة وحضور احسان داود غالي مقررة الفرع ، وآمنه فاروق محاسب الفرع، وحضور عدد 25 سيدة وفتاة .

و تحدثت إحسان غالي عند دور المجلس القومي للمرأة ، وأنشطته وتاريخ إنشاؤه، كما تحدثت عن أنشطة فرع المجلس القومي بشمال سيناء والخدمات التي يقدمها للسيده السيناوية وحثت السيدات الحضور على المشاركة السياسية وضرورة النزول لإعطاء صوتها لمن يستحق.

بلدي امانة :



واوصحت فعاليات حملة طرق الأبواب *بلدي امانة* التي نفذها المجلس خلال شهر اكتوبر ونوفمبر 2023م.في مختلف مدن وقرى وأحياء المحافظة.



كما تحدثت تمكين المرأة في جميع مجالات الحياة وعن محور الحماية، و عن مكتب الشكاوي واهدافه في مساعدة المرأة على أرض المحافظة.