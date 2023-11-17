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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الطواقم الطبية تخرج من مستشفى في جنين حاصرته قوات الاحتلال وطلبت إخلاءه

حرب غزة
حرب غزة

 غادرت الطواقم الطبية مستشفى "ابن سينا" في مدينة جنين فجر اليوم/الجمعة/ بعد محاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى ومطالبتها عبر مكبرات الصوت بإخلائه بشكل فوري. 


وأظهرت مقاطع فيديو إجبار قوات الاحتلال عددا من المُسعفين على إخلاء المستشفى رافعين أيديهم، وقيامها بتفتيشهم في ساحة المستشفى واعتقالها عدد منهم.


وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة ومخيم جنين من عدة محاور، وأغلقت جميع المداخل، وعزلتها عن محيطها الخارجي، وجرفت عدة شوارع واعتقلت 7 أشخاص، وجرفت البنية التحتية في عدة مواقع بالمدينة والمخيم، وفجرت سيارات.


وأصيب عدد من الأشخاص في قصف لطائرات مُسيرة، وبرصاص قوات الاحتلال، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات بالمدينة.
 

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