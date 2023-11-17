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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح ورشة عمل تعزيز القرائية وتعلم الأبجدية بسرس الليان

جانب من الندوة
جانب من الندوة

عقدت الهيئة العامة لتعليم الكبار ورشة عمل الثانية بعنوان" تعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة" (من تعلم الأبجدية إلى تعزيز الوعي والتمكين) بالمركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان (أسفيك)، وذلك بمشاركة مديرو أفرع (القليوبية-الغربية-المنوفية)، والجهات الشريكة والميسرات ومديري الإدارات الخارجية للهيئة بالمحافظات الثلاث، وبحضور الدكتور خالد خضر، مدير المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان.

 

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبرئاسة كلا من  الدكتور محمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور حجازي إدريس، مستشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة،


وفي بداية كلمته، أكد ناصف أن هذه المبادرة الوطنية التي ندشنها من خلال مجموعة من اللقاءات التي تجوب المحافظات المختلفة للمزيد من الشراكة والتعاون، فالجهود الحكومية مهما أوتيت من قوة لا يمكن أن تصفق منفردة، فلا بد من الشراكه المجتمعية، وأن تعليم الكبار لا يتوقف على محو الأمية فقط، إنما نقطة البدء وليست نهاية الطريق.

وأضاف، أن المعركة معركة وعي تنموي، فالتنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لا يكتب لها النجاح في وجود الأمية، فالأمية تبتلع التنمية، فلابد من القضاء على الأمية؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

وأردف أن ما تحقق في السنوات القليلة الماضية يشهد لها القاصي والداني من بنية تحتية، كباري و مطارات و طرق و موانئ و بنية تكنولوجيا، فمصر تبنى من جديد والقادم أفضل ومعًا نستطيع.


من جانبه، حجازي أوضح إدريس بأن وزير التربية والتعليم كلفني ببناء استراتيجية وطنية لتعليم الكبار، ولبناء استراتيجية لابد من إقامة لقاءات تشاورية حوارية وعمل ورش عمل من خلالها نتعرف على التحديات الحقيقية التي تواجهكم في العمل، وكيفية التغلب عليها ؛لوضع خطوط عريضة تمهيدا لإطلاق مبادرة وطنية من خلال مؤتمر كبير يعقد في ديسمبر القادم.

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