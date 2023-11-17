جامعة عين شمس تفتتح المعرض الخيري للملابس

افتتحت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة " المعرض الخيري للملابس" الذى نظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإشراف عام اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال الإفتتاح اشادت د. غادة فاروق بروح التكافل والخير التى تظهر جليه من خلال المعارض الخيرية التى تهدف بالأساس إلى تقليل العبء عن كاهل أولياء الأمور و توفير منتجات جيدة راقيه تليق بصورة الطالب والطالبة الجامعية .

كما وجهت بضرورة تكرار هذة المعارض الناجحة لتوسيع دائرة الاستفادة للطلاب الأكثر استحقاقاً.

وكان قد نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة عين شمس ، بالتعاون مع قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات وقسم 5 باطنة الغدد الصماء احتفالية بمناسبة اليوم العالمى لمرض السكرى.