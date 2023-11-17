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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنها يتفقد الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى الجامعي

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، مساء أمس جولة تفقدية بالمستشفى الجامعي للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى داخل الأقسام العلاجية المختلفة.


وتفقد رئيس جامعة بنها يرافقه الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمد شاكر مدير المستشفيات قسمي الاستقبال والطوارئ ، واطمأن على انتظام سير العمل وتواجد الأطباء خلال الفترة المسائية بأقسام الاستقبال والطوارئ لتقديم الخدمات للمترددين على المستشفى الجامعي.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن حرص الجامعة على دعم المستشفيات الجامعية باعتبارها جزءًا من دورها المجتمعي حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي وتقديم خدمة صحية متميزة لأهالينا من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

جامعة بنها بنها رئيس جامعة بنها المدير التنفيذي للمستشفيات مستشفيات

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