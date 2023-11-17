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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش عارف أشوف بنتي.. خالد عليش يشكو طليقته على السوشيال ميديا

خالد عليش
خالد عليش

أعرب الفنان خالد عليش عن حزنه الشديد بعد رفض طليقته رؤيته لابنته مرة أخرى، وعدم تمكنه من الاطمئنان عليها.

وقال خالد عليش فى استورى على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام: للأسف بعد ما شوفتها كذا أسبوع ورا بعض بمجموعة اشتراطات رجعنا الحنفية تتقفل تاني، ومش عارف هرجع أشوفها تاني أمتي وحسبي الله ونعم الوكيل.

 

خالد عليش وأزمة طليقته

بعد انفصاله عن زوجته الأولى التي أنجب منها طفلته، وذلك في شهر ديسمبر الماضي.

وكانت محكمة الهرم الجزئية، قضت بإلزام طليقة الإعلامي خالد عليش، بدفع تعويض مادي ومعنوى مقداره 50 ألف جنيه لصالحه، لعدم تنفيذها حكم تنفيذ الرؤية الصادر لصالحه لرؤية نجلته الصغيرة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد عليش فيلم "خرجوا ولم يعودوا"، بطولة ويزو، حسني شتا، مصطفى أبو سريع، صولا عمر، تأليف وائل يوسف، إخراج أيمن خطاب.

الفنان خالد عليش خالد عليش ابنة خالد عليش

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