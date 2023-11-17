فيها تفاصيل.. صدقي صخر يكشف عن شخصية يتمنى تقديمها على الشاشة

كشف الفنان صدقي صخر عن اسم الشخصية الذي يتمنى تقديمها على الشاشة، وذلك أثناء حلوله ضيفا على الإعلامية إنجي على في برنامجها الشهير أسرار النجوم عبر إذاعة نجوم أف أم.



وقال صدقي، أنه يريد تقديم شخصية الموسيقار بليغ حمدي، مؤكدا أنها شخصية ثرية بالتفاصيل والأحداث سواء على المستوى الشخصي أو المهني.



وأشار صدقي إلى أنه حقبة الأربعينات والخمسينات بها الكثير من التفاصيل والأسرار التي لم تقدم بعد، مشيرا إلى أن هذه الفترة شهدت وجود أعظم نجوم الغناء والتلحين ومنهم أم كلثوم وعبد الوهاب ومن بعدهم عبد الحليم حافظ.



شخصية صدقي صخر في صوت وصورة

ويعرض لصدقي خلال هذه الفترة مسلسل صوت وصورة والذى يقدم فيه شخصية المحامي لطفي عبود الذي توقف عن ممارسة المهنة منذ عام وانعزل في مزرعته البعيدة عن كل الضغوطات ويعاني من خلافات مع طليقته التي تمنعه من رؤية أبنه ولكن خلال الحلقات نري أنه لا يمتنع عن مساعدة من يلجأ له ويظل التساؤل الأساسي ماذا حدث للمتر لطفي عبود منذ عام؟.

مسلسل صوت وصورة

يتكون مسلسل صوت وصورة من 30 حلقة بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى ويتم عرضه علي قناة dmc ومنصة watch i