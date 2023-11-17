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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مستقر منذ 6 أشهر.. سعر الريال السعودي رسميا اليوم الجمعة

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي في مصر

استقر سعر صرف الريال السعودي علي مدار الـ 6 أشهر الماضية دون حدوث أي ارتفاعات.

وينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

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سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم

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أسعار صرف الريال السعودي اليوم الجمعة

وسجلت أسعار صرف الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الجمعة في البنوك كالتالي:
 سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم فى بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 8.24جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الأهلي الكويتي نحو 8.23 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

 سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى نحو 8.22جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

 بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك( HSBC، المصرف العربي الدولي، الأهلى المتحد) نحو8.22 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الإسكندرية نحو 8.21جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك (مصر، الأهلى) نحو 8.20 جنيه للشراء و 8.23جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك (الاستثمار العربي، فيصل الإسلامي) نحو  للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التجارى الدوليCIB نحو 8.19جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

 بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك  الإمارات دبي الوطني نحو 8.18جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

 وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الكويت الوطني نحو 8.14جنيه للشراء و 8.24جنيه للبيع.

 وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك المصري لتنمية الصادرات نحو 8.17 جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك كريدى اجريكول نحو 8.19جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك قطر الوطني نحو 8.14جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

 ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك بلوم نحو 8.12جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التنمية الصناعية نحو 8.11جنيه للشراء و 8.23جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك أبوظبي التجاري  نحو 8.02جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك ميد بنك نحو 7.98جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى المصرف المتحد نحو 7.95جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي أفضل مشتري للريال السعودية:

وسجل بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الجمعة  بنحو 8.24جنيه.

 

الريال السعودى البنك المركزي بنك مصر البنك الاهلي اليوم الجمعة

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