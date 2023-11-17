مستقر منذ 6 أشهر.. سعر الريال السعودي رسميا اليوم الجمعة

استقر سعر صرف الريال السعودي علي مدار الـ 6 أشهر الماضية دون حدوث أي ارتفاعات.

وينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودي اليوم الجمعة

وسجلت أسعار صرف الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الجمعة في البنوك كالتالي:

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم فى بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 8.24جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الأهلي الكويتي نحو 8.23 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى نحو 8.22جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك( HSBC، المصرف العربي الدولي، الأهلى المتحد) نحو8.22 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الإسكندرية نحو 8.21جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك (مصر، الأهلى) نحو 8.20 جنيه للشراء و 8.23جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك (الاستثمار العربي، فيصل الإسلامي) نحو للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التجارى الدوليCIB نحو 8.19جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الإمارات دبي الوطني نحو 8.18جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الكويت الوطني نحو 8.14جنيه للشراء و 8.24جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك المصري لتنمية الصادرات نحو 8.17 جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك كريدى اجريكول نحو 8.19جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك قطر الوطني نحو 8.14جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك بلوم نحو 8.12جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التنمية الصناعية نحو 8.11جنيه للشراء و 8.23جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك أبوظبي التجاري نحو 8.02جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك ميد بنك نحو 7.98جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى المصرف المتحد نحو 7.95جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي أفضل مشتري للريال السعودية:

وسجل بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الجمعة بنحو 8.24جنيه.