نهاية الهيمنة.. دولة جديدة تتعاون مع روسيا للتخلص من الدولار الأمريكي

قال وزير الخارجية الفنزويلية، إيفان جيل بينتو، اليوم الخميس، إن فنزويلا وروسيا تواصلان التعاون في مجال التخلص من الدولار الأمريكي، وتخططان قريبًا للتحول إلى المدفوعات المتبادلة بالعملات الوطنية.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أشار إلى أن البنوك المركزية للدول تواصل التعاون في المجالات التقنية والتكنولوجية.

وقال جيل بينتو: "قريبا جدا، وكجزء من بنيتنا المالية، سنمضي قدما في التخلص من الدولار، ونأمل أيضا أن ننتقل إلى الدفع بالعملات الوطنية".

ومن بين المواضيع الأخرى التي تناولها المؤتمر الصحفي، كان الوضع في قطاع غزة.