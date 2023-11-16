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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نهاية الهيمنة.. دولة جديدة تتعاون مع روسيا للتخلص من الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

قال وزير الخارجية الفنزويلية، إيفان جيل بينتو، اليوم الخميس، إن فنزويلا وروسيا تواصلان التعاون في مجال التخلص من الدولار الأمريكي، وتخططان قريبًا للتحول إلى المدفوعات المتبادلة بالعملات الوطنية.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أشار إلى أن البنوك المركزية للدول تواصل التعاون في المجالات التقنية والتكنولوجية.

وقال جيل بينتو: "قريبا جدا، وكجزء من بنيتنا المالية، سنمضي قدما في التخلص من الدولار، ونأمل أيضا أن ننتقل إلى الدفع بالعملات الوطنية".

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023

سعر الدولار في البنوك اليوم 16-11-2023

ومن بين المواضيع الأخرى التي تناولها المؤتمر الصحفي، كان الوضع في قطاع غزة.

فنزويلا روسيا الدولار الدولار الأمريكى

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