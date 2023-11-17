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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالمايوه.. هيدي كرم في أحدث ظهور لها| شاهد

هيدي كرم
هيدي كرم

خطفت الفنانة هيدي كرم  انظار متابعيها بصورة جديدة من عطلتها الصيفية  عبر صفحتها على موقع التواصلالاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.


 

وظهرت هيدي كرم في الصورة بإطلالة جذابة مثيرة بالمايوه اسود من وسط حمام السباحة مما نال اعجاب متابعيها.


 

أحدث اعمال هيدي كرم

ومن ناحية أخرى، هيدي كرم تستعد لعرض أحدث أعمالها السينمائية فيلم "آل شلبي" والذي تشارك خلاله في البطولةبرفقة الفنانة سوسن بدر وليلى علوي ولبلبة وهو يدور حول 4 شقيقيات يواجهن ظروفهم العائلية مع تطور الأحداثبينهن.


 

آخر أعمال هيدي كرم في السينما

ويذكر ان آخر أعمال هيدي كرم في السينما هو فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والفيلم من بطولة النجم كريم عبدالعزيز والفنانة دينا الشربيني، وماجد الكدواني، بيومي فؤاد، أحمد حلاوة بالإضافة إلى نخبة مميزة من النجوموالفنانين.

اخر أعمال هيدى كرم في الدراما

وكان اخر أعمال هيدى كرم في الدراما هو مسلسل "الاختيار 3" في شهر رمضان قبل الماضى، والعمل تأليف هانىسرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال،وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، وآخرين.

كما شاركت هيدى كرم في مسلسل "لؤلؤ" بطولة كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد،سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركةسينرجي

أحمد حلاوة اختيار 3 اعمال هيدي كرم البعض لا يذهب للمأذون مرتين الشرنوبي السقا الفنانة سوسن بدر الفنانة دينا الشربيني النجم كريم عبدالعزيز بيومي فؤاد خالد الصاوي جمال سليمان مسلسل الاختيار 3 مسلسل لؤلؤ

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