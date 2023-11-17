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ثقافة الطارف بالأقصر تناقش أعياد الطفولة ودور الأب في تربية الأبناء

صدى البلد

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفني، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار في المناطق المختلفة، قدم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "أعياد الطفولة ودور الأب في تربية الأبناء" أوضح محمد الصادق دور الأب في رعاية الأطفال وأهمية دوره ونصائح للآباء في تربية الأطفال، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية بعنوان "عيد الأقصر القومي" نفذها حسن رفاعي، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحري الثقافية ورشة فنون تشكيلية "بورتريه" نفذتها أروى أحمد وذلك بصحبة رواد المكتبة.

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عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الأمن القومي والاستقرار" أوضح سيد صدقي مفهوم الأمن القومي وأهمية الأمن القومي في الحفاظ على الأوطان، وكذلك ح٩عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "المدرسة التعبيرية" ألقاها المخرج المسرحي محمود النجار موضحا تعريف المدرسة التعبيرية، والعلاقة بين المدرسة التعبيرية والمدارس الأخرى، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر محمود مرعي بعنوان "يا حبيبة"، وكذلك أعد قصر ثقافة حوض الرمال أمسية شعرية لشاعر العامية أبو المجد بعنوان "الوجع".

 

قدم قصر ثقافة بهاء طاهر بمدرسة نجع العرب الابتدائية محاضرة بعنوان "إعادة تنمية القراءة لدي الأطفال" حاضرتها أسماء مناع موضحة القراءة غذاء الروح والفكر، وتنمية العقل وتجديد النشاط الذهني وأنواع القراءة، والتقدم في المجتمع بالعلم والمعرفة والثقافة والمعلومات العامة، واليوم العالمي للقراءة ٨ سبتمبر،  وبجانب ذلك أعد القصر ورشة فنية" رسم المبدع الصغير "نفذتها هاجر سيد، وكذلك نفذت مكتبة الطفل ورشة فنية عمل فازة بورق الفوم واعواد كبريت نفذتها حجاجية خيري.

تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

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