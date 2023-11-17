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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

 افتتاح فعاليات اللقاء الدوري لمسئولي بنك المعرفة بجامعة الإسكندرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

افتتح الدكتور هشام سعيد القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم، فعاليات اللقاء الدوري لمسئولي بنك المعرفة بجامعة الإسكندرية لمناقشة الخدمات المقدمة من بنك المعرفة المصري وشرح أنظمة المؤتمرات العلمية والمستودع الرقمى والدوريات العلمية للمجلات المصرية وموقف مجلات جامعة الإسكندرية.

حضر اللقاء، المهندسة علا لورانس مستشار النشر العلمي فى بنك المعرفة المصري، والمهندسة آية هشام مسئول نظام المؤتمرات في بنك المعرفة المصري، ومحمد صلاح مسئول الدعم الفني والتدريب للدوريات العلمية في بنك المعرفة المصري، والدكتورة بشرى سالم مسئول مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، وعدد كبير من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والباحثين بمقر معهد الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.


 وفى كلمته أكد الدكتور هشام سعيد، أهمية بنك المعرفة في تسهيل الحصول على المعلومات فى مختلف التخصصات العلمية وتوفير الفرصة للباحثين للإطلاع على أحدث الأبحاث والدراسات والمقالات المنشورة محليا وإقليمياً ودولياً بصورة مجانية بالإضافة إلي مكتبة الكترونية ثرية ودورات تدريبية في شتى المجالات الأكاديمية مشيراً إلى دور المجلات العلمية التى تصدرها الجامعات فى الارتقاء بمستوى الجامعة فى التصنيفات الدولية بالإضافة إلى تحقيق دخل مناسب للجامعة.

 


 وأشارت المهندسة علا لورانس إلى سهولة الوصول لقواعد البيانات الخاصة ببنك المعرفة والمساعدة في دعم المجلات الأكاديمية للنشر العلمى حسب أفضل المعايير الدولية على منصات دولية هامة مثل scopas و web of science من أجل الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية ومساعدة المجلات العلمية لتكون مفهرسة (indexed) على المنصات الأكاديمية والبحثية الدولية لافتة إلى مبادرة تأهيل المجلات العلمية الصادرة باللغة العربية لتوافق معايير النشر الدولى.

وقدمت المهندسة آية هشام شرحا تفصيلياً عن دور بنك المعرفة في تنظيم المؤتمرات من حيث الإعلان عن المؤتمر والتخصصات التى يناقشها عبر الأبحاث المختلفة وبث فعاليات ورش العمل وإصدار الشهادات.

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