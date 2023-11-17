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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

واعظات الأوقاف: الأمل الصادق يتحقق بالعمل الجاد والأخذ بالأسباب

واعظات الأوقاف
واعظات الأوقاف

انطلقت اليوم الجمعة، القافلة الدعوية لواعظات الأوقاف إلى محافظة القليوبية، ضمن فعاليات القافلة الدعوية للمساجد الكبرى بمحافظة القليوبية، بحضور الشيخ صفوت فاروق أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية، وسط حفاوة ‏بالغة وإقبال منقطع النظير والتفاف كبير حول واعظات الأوقاف من سيدات القليوبية.

واعظات الأوقاف: الأمل الصادق هو المقرون بالعمل والأخذ بالأسباب

وخلال القافلة أكدت واعظات الأوقاف أن الأمل هو شعاع النور الذي يبدد ظلام اليأس في القلوبِ، وهو القوة الدافعة للإنسان التي تبعث فيه العزيمة والقوة والإرادة، والحياة رغم صعوبتها وتحدياتها مفعمة بالأمل، فلا يأس مع الحياة، ولا حياة مع اليأس، ولولا الأمل ما ذاكر طالب ولا اجتهد، ولولا الأمل ما زرع زارع ولا حصد، ولولَا الأمل في النصر والرفعة وبلوغ الجنة ما افتدى الشهداء أوطانَهم بأرواحهم. أن الأمل الصادق هو المقرون بالعمل والأخذ بأسباب القوة والرفعة والتقدم والنماء، وأن إتقان العمل ومضاعفة الجهد بجميع جوانب حياتنا في هذه المرحلة الصعبة، فلكل منا دوره للنهوض بأوطاننا، مدركين أن إتقان العمل واجب تحتمه تعاليمنا الشرعية وروحنا الوطنية، وأن العمل حياة وعز وشرف.

‏جدير بالذكر أن قافلة اليوم من محافظة القليوبية شاركت فيها كل من: الواعظة نسمة خالد عبد الله إبراهيم، والواعظة تهاني عاطف أحمد عناني بمسجد محمد أبو النور ميت كنانة.

رئيس القطاع الديني وأمين الشئون الإسلامية يفتتحان مسجدين جديدين في ببا وسمسطا

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افتتاح مسجد عبد الفتاح يوسف الكبير بقرية صفط راشين ببا

فيما أناب د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كلًّا من: الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني في افتتاح مسجد عبد الفتاح يوسف الكبير بقرية صفط راشين ببا، حيث حضر الافتتاح مدحت صلاح رئيس مركز ببا نائبًا عن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور عبد الرحمن نصر نصار مديرية أوقاف بني سويف، والشيخ/ نجم الدين طلبة مدير إدارة أوقاف ببا، وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة، والدكتور محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في افتتاح مسجد الهدى بقرية كفر بني علي بسمسطا بمحافظة بني سويف، بحضور نشأت معبد رئيس مركز ومدينة سمسطا نائبًا عن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والشيخ مصطفى رمضان مدير إدارة سمسطا، وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة.

وخلال افتتاح المسجدين وجه كل من الدكتور هشام عبد العزيز علي والدكتور محمد عزت محمد التهنئة لأهالي قرية كفر راشين ببا وقرية كفر بني علي بسمسطا على افتتاح هذين المسجدين، والذي يأتي افتتاحهما في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي في عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، حيث تم افتتاح (15) مسجدًا اليوم الجمعة، منها (13) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023م حتى تاريخه ( 326 ) مسجدًا منها ( 251 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 75 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 17/ 11/ 2023 م عدد (11348) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (317) مليون جنيه.

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