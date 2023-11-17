برلماني: التحالف الوطني بالقليوبية أطلق قوافل مساعدات لدعم غزة.. صور

شارك النائب مجاهد نصار ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، مساء أمس ، الخميس ، في فعاليات ندوة التحالف الوطني الأهلي بالقليوبية والجمعية المصرية للتنمية بمكتبة شبرا الخيمة العامة بمسطرد تحت عنوان" أهمية المشاركة في العملية الانتخابية الرئاسية والتنمية البشرية ونصرة أهالينا في غزة " للتعريف بالتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ودوره في المرحلة المقبلة

جاءت الندوة بحضور النائب عادل عامر ، عضو مجلس النواب والمهندس علي عبد المنعم وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة القليوبية وممثلي الأحزاب السياسية ورجال الدين من الأزهر والأوقاف والكنيسة ورجال العمل العام وأهل الفن والإعلام والصحافة والشعراء والكتاب ومجموعة من فرق الكشافة المختلفة وبرلمان الشباب بمركز 15 مايو وممثلي الجمعيات الأهلية والمؤسسات والكيانات المجتمعية وأعداد كبيرة من أهالي وشباب وسيدات شبرا الخيمة

وأشاد النائب مجاهد نصار بالموقف الإنساني للرئيس عبد الفتاح السيسي وسرعة استجابته لاستغاثة الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل الذي أصيب في الغارات الإسرائيلية على غزة وقال نصار أن الرئيس أمر بسرعة علاج الطفل المصاب في المستشفيات المصرية وتخصيص وزارة الصحة سيارة إسعاف مجهزة يرافقها طاقم طبي كامل لنقل الطفل الفلسطيني المصاب من رفح إلى مستشفى معهد ناصر بشبرا الخيمة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة

وأضاف نصار أن القيادة السياسية مازالت تثبت كل يوم دورها الإنساني في دعم المدنيين في غزة وسعيها الدائم من أجل إنقاذ الأرواح وعلاج المصابين بدافع إيمان حقيفي بحقهم في الحياة

وثمن النائب مجاهد نصار دور التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في دعم الشعب الفلسطيني ، حيث أطلق التحالف الوطني بتوجيهات من الرئيس السيسي قوافل شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية لدعم أهالي قطاع غزة ، مؤكداً أن التحالف الوطني الأهلي بالقليوبية أرسل 7 سيارات ضخمة محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية ، كل سيارة تحمل 40 طنا من المساعدات إلى قطاع غزة

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