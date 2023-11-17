عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: التحالف الوطني بالقليوبية أطلق قوافل مساعدات لدعم غزة.. صور

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

شارك النائب مجاهد نصار ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، مساء أمس ، الخميس ، في فعاليات ندوة التحالف الوطني الأهلي بالقليوبية والجمعية المصرية للتنمية  بمكتبة شبرا الخيمة العامة بمسطرد تحت عنوان" أهمية المشاركة في العملية الانتخابية الرئاسية والتنمية البشرية ونصرة أهالينا في غزة " للتعريف بالتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ودوره في المرحلة المقبلة

جاءت الندوة بحضور النائب عادل عامر ، عضو مجلس النواب والمهندس علي عبد المنعم وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة القليوبية وممثلي الأحزاب السياسية ورجال الدين من الأزهر والأوقاف والكنيسة ورجال العمل العام وأهل الفن والإعلام والصحافة والشعراء والكتاب ومجموعة من فرق الكشافة المختلفة وبرلمان الشباب بمركز 15 مايو وممثلي الجمعيات الأهلية والمؤسسات والكيانات المجتمعية وأعداد كبيرة من أهالي وشباب وسيدات شبرا الخيمة

وأشاد النائب مجاهد نصار بالموقف الإنساني للرئيس عبد الفتاح السيسي وسرعة استجابته لاستغاثة الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل الذي أصيب في الغارات الإسرائيلية على غزة وقال نصار أن الرئيس أمر بسرعة علاج الطفل المصاب في المستشفيات المصرية وتخصيص وزارة الصحة سيارة إسعاف مجهزة يرافقها طاقم طبي كامل لنقل الطفل الفلسطيني المصاب من رفح إلى مستشفى معهد ناصر بشبرا الخيمة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة

وأضاف نصار أن القيادة السياسية مازالت تثبت كل يوم دورها الإنساني في دعم المدنيين في غزة وسعيها الدائم من أجل إنقاذ الأرواح وعلاج المصابين بدافع إيمان حقيفي بحقهم في الحياة

وثمن النائب مجاهد نصار دور التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في دعم الشعب الفلسطيني ، حيث أطلق التحالف الوطني بتوجيهات من الرئيس السيسي قوافل شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية لدعم أهالي قطاع غزة ، مؤكداً أن التحالف الوطني الأهلي بالقليوبية أرسل 7 سيارات ضخمة محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية ، كل سيارة تحمل 40 طنا من المساعدات إلى قطاع غزة

73b5df2e-82a0-45ff-99bc-94ebab8bd6ed
73b5df2e-82a0-45ff-99bc-94ebab8bd6ed
6a29a348-e7d9-4599-9ee1-a00885be7e17
6a29a348-e7d9-4599-9ee1-a00885be7e17
a9e1d905-9e59-4719-966a-07e40428330b
a9e1d905-9e59-4719-966a-07e40428330b
6203f4d1-2432-40ef-a37a-9b98a04f49ea
6203f4d1-2432-40ef-a37a-9b98a04f49ea
7bb4e581-3809-41c5-b8ef-ab7a56739892
7bb4e581-3809-41c5-b8ef-ab7a56739892
d8c41300-101e-42b9-9116-ee5c00713cf0
d8c41300-101e-42b9-9116-ee5c00713cf0
0f0638dc-ed89-48a9-9f32-8af3dc0829ab
0f0638dc-ed89-48a9-9f32-8af3dc0829ab
284dc971-987b-4ef4-9503-6f634cc7656d
284dc971-987b-4ef4-9503-6f634cc7656d
438cf204-4123-4089-91b1-3afce87b6364
438cf204-4123-4089-91b1-3afce87b6364
fc3d1e6b-5570-4ef2-8903-640eea61d44d
fc3d1e6b-5570-4ef2-8903-640eea61d44d

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

بعد وصوله 50 جنيها| الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ 27

بسبب الأسعار.. مفاجأة غير سعيدة لسوق السجائر

إجراء رادع لمنع البناء على الأراضي الزراعية

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

ترشيحاتنا

إسرائيل تعلن شرط الموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة

فرص لسقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف عن طقس الساعات المقبلة

جريمة بشعة.. 140 شهيدا في قصف مدرسة للنازحين بحي الزيتون

أحد جنود الاحتلال يلقي قنبلة داخل مسجد وقت الأذان.. فيديو

وزير الأوقاف: المؤمن الحقيقي قوي ثابت لا تزعزه المحن

الصحة العالمية: نحن في حاجة ماسة لإدخال الوقود إلى غزة لتشغيل المستشفيات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل قرنبيط بالبشاميل

في عمر الخمسينيات | ثلاث نصائح ضرورية للعناية بالبشرة

جمال شعبان: هذه الفيتامينات تقلل من الإصابة بأمراض القلب والسرطان

عبد الله الطفل الفلسطيني.. رحلة العلاج من فيديو الاستغاثة الى الوصول لمستشفى معهد ناصر|القصة الكاملة

فيديو

فنان شهير يعرض الزواج على هنا الزاهد بعد انفصالها

إدعاءات إسرائيلية خطيرة ضد لاعب منتخب مصر للمبارزة.. فيديوجراف

بعد براءته.. طليق الفنانة بوسي يؤكد انفصالهما ويكشف الأسباب

اختياراته أجمل من بعض.. 3 زيجات في حياة أحمد فهمي أطولهم هنا الزاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ