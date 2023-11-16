وزارة الأوقاف توافق على طلب النائب مجاهد نصار بفرش مسجد الصحابة بميت حلفا بقليوب

وافقت وزارة الأوقاف على الطلب المقدم من النائب مجاهد نصار بفرش مسجد الصحابة بقرية ميت حلفا التابعة لمدينة قليوب وتجهيزه لاستقبال المصلين.

وأكدت الوزارة في خطاب رسمي أرسلته إلى النائب مجاهد نصار أن الإدارة المركزية لمكتب وزير الأوقاف قد تلقت الطلب المزكى من النائب مجاهد نصار بشأن فرش المسجد وتمت الموافقة عليه بعد دراسته ؛ وأن الوزارة لا تدخر جهداً في تلبية طلبات النائب مجاهد نصار فيما يعود بالنفع على المواطنين وإعمار بيوت الله ؛ و بناءً عليه سيتم الانتهاء من عمليات تسليم الفرش الجديد وتجهيزه خلال هذا الأسبوع.

من جانبه وجه النائب مجاهد نصار التحية والتقدير إلى الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف على استجابته السريعة لطلب فرش مسجد الصحابة ، مؤكداً على أهمية التعاون الدائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الهدف الأهم وهو خدمة المواطنين.