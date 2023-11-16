برعاية النائب مجاهد نصار وسحر المغربي.. المشاركة بالمؤتمر الجماهيري للتحالف الوطني لدعم الرئيس السيسي

شاركت مؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية ، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ، أمس ، برعاية النائب مجاهد نصار والدكتورة سحر المغربي ، المدير التنفيذي للمؤسسة ، في المؤتمر الجماهيري الحاشد للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بقرية الزهويين بمركز شبين القناطر، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

بحضور الحاج مصطفى الكمار، عضو التحالف بالقليوبية، و الدكتور ناصر الجيزاوي ، رئيس جامعة بنها الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والحاج عمر حسانين ، عمدة الخصوص ، وعدد من النواب و رجال المجتمع المدني والشخصيات العامة والمواطنين وفريق مؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية ، وائل جودة ، ومحسن السيسي ، وجهاد ممدوح، ومنار أحمد عبد الغني ، وطارق موسى ، وفاطمة شعراوي ، وشيرين جلال ، ومروة عيد ،ومحمود فؤاد ، ومحمد كمال ، ، وشروق عبد الله ،وكمال عبد السميع ، والإعلامي زين العابدين رشدي ،وعدد كبير من أهالي ميت نما وشبرا الخيمة



وأكد الحاج مصطفى الكمار، منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي بالقليوبية وعضو حملة السيسي للانتخابات الرئاسية، أن المؤتمر جاء امتداداً لمؤتمر "حكاية وطن" حيث جرى سرد إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في فترة حكمه من منظور محايد وهو منظور قيادات العمل الأهلي والتنموي

مضيفاً أنه جري توجيه التحية للشعب الفلسطيني القوي الصامد رغم الممارسات والاعتداءات الصهيونية الغاشمة، وأشاد بموقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعم للقضية الفلسطينية والمدافع عن مقدرات الأمن القومي المصري السيسي في الانتخابات الرئاسية بهدف الحفاظ على رفعة الوطن



وقال الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إن الرئيس السيسي صاحب رؤية وقيادة قوية، مشيدًا بجهوده في تحقيق التقدم والاستقرار في مصر، مشيرًا إلى أنه قائد هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر والقادر على تحقيق الاستقرار وحماية الأمن القومي المصري

من جانبه أكد النائب مجاهد نصار أن الدعم الذي يقدمه الرئيس السيسي للتحالف الوطني للعمل الأهلي يشكل دافعاً كبيراً لتحقيق نجاح باهر غير مسبوق من خلال تقديم الدعم لملايين المستفيدين وتوحيد منظومة الدعم التي تقوم بها الجمعيات الأهلية والتوسع في قاعدة المستفيدين من الدعم المقدم من التحالف الوطني الأهلي