الصحة العالمية: نجري اتصالات مع مختلف الأطراف لتوصيل الاحتياجات الأساسية لغزة

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل بأن متحدث الصحة العالمية قال: نجري اتصالات مع مختلف الأطراف لضمان توصيل الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.

وأضاف متحدث الصحة العالمية للقاهرة الإخبارية: لدينا 30 من الطواقم الطبية لإدارة الأمور اللوجستية في قطاع غزة.

وأكد متحدث الصحة العالمية للقاهرة الإخبارية: السكان في قطاع غزة يعيشون في مكان ضيق ومناطق غير آمنة، ونحتاج إلى إقرار هدنة ووقف إطلاق النار للحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية.



وأشار متحدث الصحة العالمية للقاهرة الإخبارية إلى أن هناك العديد من الصراعات حول العالم ولكن لم يحدث هذا في منطقة مكتظة بالسكان مثل غزة، مضيفا: "وقف النار ضروري لدعم المستشفيات في غزة ومساعدة فرقنا في القطاع.