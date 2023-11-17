مجموعات إيرلندية جديدة تغادر غزة من معبر رفح

أعلنت إيرلندا أن مجموعة من مواطنيها، مع عائلاتهم، بصدد مغادرة غزة اليوم عبر معبر رفح إلي مصر.

يأتي ذلك في أعقاب الخروج الأخير لـ 26 مواطنًا إيرلنديًا وعائلاتهم الذين نجحوا في العبور إلى مصر يومي الأربعاء والخميس، حسبما أكدت وزارة الخارجية الأيرلندية.

من بين الذين يغادرون غزة اليوم طفلان صغيران للأيرلندي الفلسطيني خالد الأسطل، من سكان كو كيلدير. وصل علي، البالغ من العمر أربع سنوات، وسارة، البالغة من العمر سنة واحدة، بأمان إلى مصر، وفقًا لوالدهم.

أعرب خالد الأسطل عن ارتياحه قائلاً: "إنهم على الجانب المصري من الحدود مع مسؤول أيرلندي. وتتم معالجتهم هناك الآن. وهذه أخبار رائعة"، وذلك في مقابلة حصرية مع قناة آر تي إي نيوز.

تأتي عملية الإخلاء في أعقاب الخسارة المأساوية التي منيت بها عائلة الأسطل خلال القصف الإسرائيلي على غزة. فقدت أشواق، زوجة الأسطل وأم علي وسارة، حياتها في الصراع.

تواصل الحكومة الأيرلندية، بالتنسيق مع السلطات المعنية، تسهيل المرور الآمن لمواطنيها وأسرهم من المنطقة المنكوبة بالصراع. وتشارك وزارة الخارجية الأيرلندية بنشاط في ضمان المعالجة السلسة لعملية الإجلاء عند معبر رفح.