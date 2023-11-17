أكرمهم بكرمك وعطائك.. دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، صورة لوالدها الراحل مع والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، لتحيي ذكراها.

وحرصت دنيا سمير غانم، على الدعاء لوالديها، من خلال التعليقات، قائلة: «اللهم في يوم الجمعة ارحمهم وأسعدهم وأكرمهم بكرمك وعطائك ورحمتك واجعلهم مطمئنين الحال منعمين بجنتك.. الحمد لله رب العالمين، أسألكم الدعاء والفاتحة».

منشور دنيا سمير غانم

رحلة سمير غانم

سمير غانم التحق بكلية الزراعة وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجرت طاقاته الفنية ليقوم بتمثيل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة.



وانتقل سمير إلى القاهرة حتى تقابل مع الفنان جورج سيدهم، حيث التقت الأفكار والميول وقررا سويا تكوين فرقة فنية لتفريخ مواهبهما الفنية، وأثناء هذا كان المخرج محمد سالم، مدير المنوعات بالتليفزيون، يعتزم تكوين فرقة يكون إنتاجها باكورة الافتتاح لإرسال التليفزيون عام 1960، وبالفعل بدأوا يضعوا الخطوط العريضة لعمل الفرقة، إلى أن تقابلا مع الفنان الضيف أحمد حتى انضم إليهما وأصبحوا ثلاثتهم أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، والتي قدمت العديد من الأعمال والاستكشات، ومنها اسكتش "كوتوموتو" الشهير الذي كان نقطة فارقة في مشواره الفني، فقد فجر طاقاته الإبداعية من خلاله.

سمير غانم وأيامه الأخيرة

وفي لقاء مع كاميرا صدى البلد، قال شقيق سمير غانم، إن حالته الصحية تدهورت قبل يومين من رحيله بسبب الفشل الكلوى، مشيرًا إلى أن «سمير ودلال» أصيبا بـ كورونا، لكن الفيروس أثر على الكلى فيما بعد، لافتًا إلى أن سمير غانم في أخر أيامه كان يصلي بشهر رمضان معه.

سمير غانم ووصيته

قال النجم سمير غانم، في لقاء تليفزيوني سابق، عبر برنامج السيرة مع الإعلامية وفاء الكيلاني، التي بدأت وقالت له عن أمنيته في إنجاب الذكور، لكنه قال إن هذا بأمر الله.

وأكد للمذيعة وفاء الكيلاني، إنه ترك وصية لأزواج بناته، وابنتيه، ووجه وصية إلى حسن قائلا: «كنا في الغردقة، وقولتله كلمة في ودنه، وقولتله أنا مش هوصيك عليها يا حسن. أنت فاهم».

أما عن وصية سمير غانم للإعلامي رامي رضوان، فقال: «ملحقتش، ومكونتش مركز»، وعن وصيته لدنيا وأيمي، قال: «هم عاقلين وإيمي حنينة جدا».

وفاة سمير غانم

توفي الفنان الكبير سمير غانم، عصر الخميس 20 مايو 2021، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين واستمر فيها لأكثر من أسبوعين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.