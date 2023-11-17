عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أكرمهم بكرمك وعطائك.. دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها

دنيا سمير غانم ووالديها
دنيا سمير غانم ووالديها

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، صورة لوالدها الراحل مع والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، لتحيي ذكراها. 

وحرصت دنيا سمير غانم، على الدعاء لوالديها، من خلال التعليقات، قائلة: «اللهم في يوم الجمعة ارحمهم وأسعدهم وأكرمهم بكرمك وعطائك ورحمتك واجعلهم مطمئنين الحال منعمين بجنتك.. الحمد لله رب العالمين، أسألكم الدعاء والفاتحة». 

منشور دنيا سمير غانم 

رحلة سمير غانم

سمير غانم التحق بكلية الزراعة وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجرت طاقاته الفنية ليقوم بتمثيل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة.


وانتقل سمير إلى القاهرة حتى تقابل مع الفنان جورج سيدهم، حيث التقت الأفكار والميول وقررا سويا تكوين فرقة فنية لتفريخ مواهبهما الفنية، وأثناء هذا كان المخرج محمد سالم، مدير المنوعات بالتليفزيون، يعتزم تكوين فرقة يكون إنتاجها باكورة الافتتاح لإرسال التليفزيون عام 1960، وبالفعل بدأوا يضعوا الخطوط العريضة لعمل الفرقة، إلى أن تقابلا مع الفنان الضيف أحمد حتى انضم إليهما وأصبحوا ثلاثتهم أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، والتي قدمت العديد من الأعمال والاستكشات، ومنها اسكتش "كوتوموتو" الشهير الذي كان نقطة فارقة في مشواره الفني، فقد فجر طاقاته الإبداعية من خلاله.

 

سمير غانم وأيامه الأخيرة 

وفي لقاء مع كاميرا صدى البلد، قال شقيق سمير غانم، إن حالته الصحية تدهورت قبل يومين من رحيله بسبب الفشل الكلوى، مشيرًا إلى أن «سمير ودلال» أصيبا بـ كورونا، لكن الفيروس أثر على الكلى فيما بعد، لافتًا إلى أن سمير غانم في أخر أيامه كان يصلي بشهر رمضان معه. 

 

سمير غانم ووصيته

قال النجم سمير غانم، في لقاء تليفزيوني سابق، عبر برنامج السيرة مع الإعلامية وفاء الكيلاني، التي بدأت وقالت له عن أمنيته في إنجاب الذكور، لكنه قال إن هذا بأمر الله. 

وأكد للمذيعة وفاء الكيلاني، إنه ترك وصية لأزواج بناته، وابنتيه، ووجه وصية إلى حسن قائلا: «كنا في الغردقة، وقولتله كلمة في ودنه، وقولتله أنا مش هوصيك عليها يا حسن. أنت فاهم».

أما عن وصية سمير غانم للإعلامي رامي رضوان، فقال: «ملحقتش، ومكونتش مركز»، وعن وصيته لدنيا وأيمي، قال: «هم عاقلين وإيمي حنينة جدا».

 

وفاة سمير غانم

توفي الفنان الكبير سمير غانم، عصر الخميس 20 مايو 2021، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين واستمر فيها لأكثر من أسبوعين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك. 

سمير غانم دنيا سمير غانم الفنانة دنيا سمير غانم دلال عبد العزيز أفلام سمير غانم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

بعد وصوله 50 جنيها| الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ 27

بسبب الأسعار.. مفاجأة غير سعيدة لسوق السجائر

إجراء رادع لمنع البناء على الأراضي الزراعية

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

موضوعات متعلقة

الخزامى.. ناتاشا تحتفل بألبومها الجديد في روتانا fm

أخبار الفن| قصة حب فؤاد خليل وزوجته.. رسالة حزينة من كاظم الساهر للشعب الفلسطيني

قصة حب فؤاد خليل ورفض طلب زواجه بسبب الفن

أحمد فؤاد خليل يكشف بداية مشوار والده الفني

إليسا تتوجه إلى السعودية الليلة استعدادا لحفلها في موسم الرياض

في ذكراه.. قصة وفاة حسين الشربيني ووصيته لـ ابنته

في ذكراه.. قصة وفاة طفلي إستيفان روستي وإصابة زوجته بالجنون

ليلة الدموع.. رامي جمال وتامر عاشور وآدم وغيرهم بموسم الرياض.. اليوم

ترشيحاتنا

إسرائيل تعلن شرط الموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة

فرص لسقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف عن طقس الساعات المقبلة

جريمة بشعة.. 140 شهيدا في قصف مدرسة للنازحين بحي الزيتون

أحد جنود الاحتلال يلقي قنبلة داخل مسجد وقت الأذان.. فيديو

وزير الأوقاف: المؤمن الحقيقي قوي ثابت لا تزعزه المحن

الصحة العالمية: نحن في حاجة ماسة لإدخال الوقود إلى غزة لتشغيل المستشفيات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل قرنبيط بالبشاميل

في عمر الخمسينيات | ثلاث نصائح ضرورية للعناية بالبشرة

جمال شعبان: هذه الفيتامينات تقلل من الإصابة بأمراض القلب والسرطان

عبد الله الطفل الفلسطيني.. رحلة العلاج من فيديو الاستغاثة الى الوصول لمستشفى معهد ناصر|القصة الكاملة

فيديو

فنان شهير يعرض الزواج على هنا الزاهد بعد انفصالها

إدعاءات إسرائيلية خطيرة ضد لاعب منتخب مصر للمبارزة.. فيديوجراف

بعد براءته.. طليق الفنانة بوسي يؤكد انفصالهما ويكشف الأسباب

اختياراته أجمل من بعض.. 3 زيجات في حياة أحمد فهمي أطولهم هنا الزاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ