إسرائيل تعلن شرط الموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة

قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، اليوم الجمعة إن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار دون إطلاق سراح جماعي للأسرى الذين احتجزتهم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة.

وأضاف رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أن قرار إرسال الوقود إلى القطاع اتخذ "لمنع انتشار المرض"، بحسب ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

وأكد "هنجبي" أن إدخال الوقود إلى قطاع غزة سيبدأ من غدا السبت.

وفي السياق نفسه، أوضح مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا، أن الوقود الذي سيدخل قطاع غزة يمثل 3% مما كان يدخل يوميا قبل الحرب، مؤكدا على أن جيش الاحتلال لن يسمح بإدخال الوقود إلى شمال غزة، بحسب ما أوردته فضائية "سكاي نيوز".

وأشار مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إلى أنه بعد إطلاق سراح عدد كبير من المحتجزين سنوافق على وقف إطلاق النار قصير.

وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة الموافقة على إدخال شاحنتي وقود إلى قطاع غزة يوميا شريطة عدم وصولها لحماس، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث خلافات في حكومة الحرب، ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاجتماع غدا لبحث هذه الخلافات.