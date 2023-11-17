حزب مصر القومي: ندعم الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية

قال روفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومي، إننا ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه خلصنا من حكم الإخوان الذي استولى على البلاد وكاد أن يضيعها، مما دفع لخروج الملايين لرفض حكم الإخوان، وحينها انحاز الرئيس السيسي وحينها كان وزيرا للدفاع، إلى إرادة الشعب المصري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الأول للتيار الإصلاحي الحر، والمنعقد بمحافظة الدقهلية، بمشاركة أحزاب الاتحاد، برئاسة رضا صقر، والإصلاح والنهضة برئاسة هشام عبد العزيز، ومصر القومي، برئاسة المستشار روفائيل بولس، وبحضور قيادات تلك الأحزاب وأعضاءها بالمحافظة.

كما مثل حزب مصر القومي، محمد وهدان، مدير المكتب التنفيذي، وجورج الأحمر، الأمين العام للشباب، ووفاء محمد عليه آمين الإتصال السياسي، ومحمد سراج، مسؤول الاتصال السياسي، والدكتورة مروة اسماعيل، أمانة الدقي، وريموندا سمير،،مسؤول الاتصال الجماهيري.

وأضاف "بولس" أن المصريين جميعهم، وقفوا إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حمى الوطن، الذي يجب أن ندافع عنه بكل ما نملك، مشيراً إلى أن تلك المواقف التي لا تنسى، كونت شعبية للرئيس السيسي لدى المصريين، لتبدأ مسيرة الجمهورية الجديدة.

وأشار رئيس حزب مصر القومي، إلى أن الرئيس السيسي قاد التنمية وأسس الجمهورية الجديدة في ظل صعوبات وتحديات أمنية، أعقبها إنجازات سريعة، منها مشروع قناة السويس الجديدة، التي أحدثت ثورة تنموية للاقتصاد المصري.



وأشار إلى المشروعات التي أطلقت في عهد الرئيس السيسي، والتي دفعت الدول المعادية إلى بذل جهودا رامية لإفشال تلك المشروعات، والتي تنوعت بين مشروعات قومية كبيرة مهدت الطريق نحو التنمية.

ولفت إلى جهود الرئيس السيسي في فتح المجال العام، من خلال الحوار الوطني، والذي ضم كل الأطياف السياسية، وناقش جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولافتا إلى مشاركة التيار الإصلاحي الحر الذي قدم تقارير كثيرة لمشكلات عديدة وكيفية حلولها.

ونوه بأن الرئيس السيسي استطاع أن يعيد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية، بعد حالة من التدهور والانهيار، لكن بالفكر المتعمق تخطيتا تلك المشاكل.



وتحدث رئيس حزب مصر القومي عن القضية الفلسطينية،مشيدا بموقف الرئيس السيسي برفض تهيجر أهالينا من غزة ومنع تصفية القضية، وإعلان سيناء خط أحمر.