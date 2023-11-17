رسالة من شاب فلسطيني للشعب المصري .. ماذا قال ؟

دخل قطاع غزة في يومه الـ 40 من القصف الإسرائيلي المستمر لمنازلهم ومستشفياتهم والذي راح حصيلته آلاف الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء إضافة إلى قطع جميع سبل الحياة الآدمية من الغذاء والماء والوقود.

وأكد شاب فلسطيني من قطاع غزة الدور المصري الداعم لأهالي غزة منذ اليوم الاول، عندما توجه بالشكر والتحية إلى الشعب المصري قائلا:" الشعب المصري شعب عظيم ولا أتوقع أن يكون هناك أحد في العالم يحبنا قد الشعب المصري".



وجاء في فيديو نشره الشاب الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي:" شعب مصر شعب محترم ويحترمنا، والمواقف واضحة وظاهرة أنت كفلسطيني تشعر بها، أول ما يعرف أي شخص مصري أنك فلسطيني من غزة يفعل كل ما يمكن فعله ويشيلك فوق راسه".



وأضاف الشاب الفلسطيني: "مثلا أروح عندي كشف دكتور بندفع الكشف يشوف لهجتنا مختلفة بيسأل انت من أين، بقوله من غزة راح يطلع للخارج وبيجيب ثمن الكشف ويقولي لا مش هاخده هذا أقل واجب لأهل فلسطين."

ويأتي ذلك بعد الإشادة التي لاقتها مصر من الأطراف الدولية والمنظمات الأممية على دورها الكبير في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.