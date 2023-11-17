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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

إيهاب فهمي: القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحرص على إحياء التراث الغنائي

إيهاب فهمي
إيهاب فهمي

قال الفنان القدير إيهاب فهمي- رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ إن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، يحرص على الاحتفاء بالمناسبات الوطنية والدينية، وإحياء التراث الغنائي المصري؛ حرصا على الذاكرة الفنية المصرية، وذلك من خلال فرقة المركز الموسيقية، وفي إطار دور المركز لتصحيح مسارات الذوق الفني العام.

وقال، في تصريح له،: منذ أن شرفت برئاسة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، في يونيو 2023؛ قدم المركز 3 أمسيات فنية (شعرية غنائية)، حيث حرصت على الاحتفاء بذكرى ثورة 30 يونيو؛ ضمن برنامج احتفاليات قطاع شئون الإنتاج الثقافي؛ من خلال تقديم الشاعر محمد بهجت بمصاحبة الفرقة الموسيقية للمركز  القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، لأمسية شعرية غنائية على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

ونوه بأن الأمسية تضمنت مجموعة من أروع الأغاني التراثية الوطنية منها: "عظيمة يا مصر"، "أنا المصري"، "بوابة الحلواني" غناء: المطرب أحمد محسن. "يا أغلى اسم في الوجود"، "طوف وشوف"، "يا حبايب مصر" غناء: المطربة هند عمر. "مصر التي في خاطري"، "على الربابة"، "مصر اليوم في عيد"، "يا حبيبتي يا مصر" غناء: المطربة حنان الخولي. "تسلم الأيادي" غناء: المجموعة.

وأضاف أن الأمسية الفنية أخرى كانت لفرقة المركز الموسيقية مع الشاعر محمد بهجت؛ في إطار برنامج "صيف الإنتاج الثقافي" الذي نظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي.

وأوضح أن الأمسية تضمنت قصائد شعرية من إلقاء الشاعر الكبير محمد بهجت، ومجموعة من الأغاني التراثية منها: "أحسن ناس"، "هوى يا هوى"، "شايف البحر"، "أنا بعشق البحر"، "القلب يعشق"، "قولوا لعين الشمس" غناء: الفنانة نهى حافظ. "بين شطين ومية"، "عالرملة"، "طاير يا هوى"، "والله تستاهل يا قلبي"، "عمار يا إسكندرية" غناء: الفنان ياسر سليمان. دويتو، "هي الحياة كدة ليه" غناء: الفنان ياسر سليمان والفنانة نهى حافظ. واختتمت الأمسية بالنشيد الوطني "بلادي بلادي".

وأشار إلى أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف؛ تم إقامة الأمسية الثالثة، لفرقة الحضرة المصرية للإنشاد الديني، والفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، مع الشاعر محمد بهجت، على مسرح مركز الهناجر للفنون.

وأوضح أن الأمسية تضمنت مجموعة من الأشعار الخاصة بمدح الرسول (ص) للشاعر الكبير محمد بهجت، والمدائح النبوية: "قصُةالمولد"، "الله يشهد"، "صفه لي" النور مولده"، "جزاَك الله مختار عنا"، "صِّل يارِّب دواما"، "صلو ا على الزيِّن"، الليلة حلوة"، إيه العمل يا أحمد". كما قدم المطرب ماهر محمود، أغنيتي: "أجمل منك"، "قمر سيدنا النبي".

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