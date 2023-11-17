أوقاف بورسعيد تحقق رقمًا قياسيًّا في صكوك الأضاحي والإطعام

حققت مديرية أوقاف بور سعيد رقمًا قياسيًّا في صكوك الأضاحي والإطعام، بإجمالي مبلغ 3124000 جنيه، بزيادة 5900 جنيه عن العام الماضي.

وسبق تكريم 9 مديريات هي: (الإسكندرية، والدقهلية، والمنيا، والفيوم، وجنوب سيناء، وبني سويف، ومطروح، والغربية، ودمياط).

وقرر أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إثابة مدير مديرية أوقاف بو رسعيد بإثابة قدرها ثلاثة آلاف جنيه لتجاوز مبيعاتها في الصكوك العام الماضي.



جدير بالذكر أن مشروع صكوك الإطعام لهذا العام ممتد حتى 31/ 12/ 2023م، علما بأن هذه الإثابة ستشمل كل من يتجاوز إجمالي ما تم جمعه في مديريته في العام الماضي قبل انتهاء مدة التصريح بالجمع في 31/ 12/ 2023م.