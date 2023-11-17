آبل توقف الإعلان بعد تأييد ماسك لمنشور معاد للسامية

قررت شركة آبل تعليق جميع الإعلانات على منصة أكس، منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لإيلون ماسك، وفقًا لمصادر تحدثت لأكسيوس.

يأتي هذا القرار في أعقاب تأييد إيلون ماسك، الأخير لنظريات المؤامرة المعادية للسامية والتقارير عن عرض إعلانات آبل جنبًا إلى جنب مع محتوى اليمين المتطرف على المنصة. لقد كانت آبل معلنًا رئيسيًا على إيلون ماسك، ويأتي هذا الإيقاف المؤقت في أعقاب خطوة مماثلة من جانب شركة آي بي أم.

واجه إيلون موسك رد فعل عنيف يوم الأربعاء لتأييده منشورًا معاديًا للسامية على منصة أكس. وقد دفع هذا 164 حاخامًا وناشطًا يهوديًا إلى تكثيف دعوتهم للشركات الكبرى، بما في ذلك آبل وجوجل وآمازون وديزني، لوقف الإعلان على منصة أكس ولأبل وجوجل إلى إزالة المنصة من خدماتهم.

أصدرت منظمة Media Matters وهي منظمة غير ربحية ذات توجهات يسارية، تقريرًا يوم الخميس يسلط الضوء على شركات مثل آبل وآي بي أم وآمازون وأوركل التي ورد أن إعلاناتها تظهر بجوار المنشورات اليمينية المتطرفة على أكس.

أعرب ماسك المثير للجدل على موقع أكس عن موافقته على بيان يزعم أن المجتمعات اليهودية تدعم "الكراهية الجدلية ضد البيض". وقد لاقى هذا المنشور إدانة واسعة النطاق، بما في ذلك بيان من البيت الأبيض وصفه بأنه "غير مقبول".

وردت ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي لشركة أكس، في منشور يوم الخميس، مؤكدة موقف الشركة الواضح ضد معاداة السامية والتمييز.

أبلغ أحد المسؤولين التنفيذيين في أكس موقع أكسيوس أن الشركة أجرت عملية مسح للحسابات التي تم الإبلاغ عنها بواسطة Media Matters وتأكدت من أنها لن تكون قابلة لتحقيق الدخل بعد الآن. وبحسب ما ورد سيتم تصنيف المنشورات المحددة التي أبرزها التقرير على أنها "وسائط حساسة".

أوضح المسؤول التنفيذي أن نظام أكس لا يضع علامة تجارية بشكل نشط بجوار هذا المحتوى عن عمد، وأن العلامات التجارية لا تحاول بشكل فعال دعم هذا النوع من المحتوى من خلال مواضع إعلاناتها.

تشير هذه الخطوة من جانب شركة آبل إلى بداية نزوح إعلاني من أكس. كما أكدت Lions Gate Entertainment أيضًا أنها تسحب جميع الإعلانات من أكس، مما قد يشير إلى اتجاه أوسع استجابةً للمخاوف المتعلقة بمواءمة المحتوى ومسؤولية الشركات.