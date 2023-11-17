باللون البينك.. إطلالة كلاسيكية لـ بلقيس فتحي في أحدث ظهور

شاركت النجمة بلقيس فتحي صورة جديدة لها عبر خاصية “استوري” حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال إحيائها حفلا في إمارة الشارقة، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

تفاصيل إطلالة بلقيس فتحي

وظهرت بلقيس فتحي، وهي ترتدي جاكيت كلاسيكي باللون البينك بتصميم الأوفر سايز وبأكمام طويلة، مع بنطال باللون الأسود، واختارت حقيبة من الجلد باللون الأسود والبينك.

وجمعت بلقيس فتحي خصلات شعرها إلى الوراء، بتسريحة مميزة ومختلفة.

واعتمدت بلقيس فتحي على ألوان مكياج ناعمة، واختارت اللون الكشميري للشفاه، مع وضع الماسكرا، والآي شادو بالألوان الترابية لتبرز من جمال عينيها.

ولم تتكلف بلقيس فتحي في ارتداء الإكسسوارات؛ فقد اختارت قرطين ناعمين وخاتما كبيرا من الألماس، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.