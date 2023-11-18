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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

فولكس فاجن تلغي 2000 وظيفة وتأخر منصات السيارات الكهربائية المستقبلية

صدى البلد

قررت مجموعة فولكس فاجن إلغاء 2000 وظيفة في قسم برمجيات كارياد التابع لها كجزء من خطة إعادة الهيكلة الإستراتيجية، مما أثار سلسلة من ردود الفعل من التأخير في تطوير منصات السيارات الكهربائية المستقبلية، حسبما ذكرت مجلة مدير النشر الألمانية أمس.

 

وافق مجلس إدارة المجموعة على عملية التقليص، التي ستحدث بين عامي 2024 ونهاية 2025، وفقًا لمجلة المدير، ومع ذلك، يتطلب الخطة موافقة مجلس العمل، الذي ضمن وظائف للعمال حتى منتصف 2025، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

 

تتولى شركة Cariad، التي تم تأسيسها في عام 2019 ضمن مجموعة فولكس فاجن ، مسؤولية بناء منصة برمجية موحدة وهندسة معمارية لجميع السيارات الكهربائية المستقبلية لمجموعة فولكس فاجن.

 

ونظرًا لإعادة الهيكلة، سيتم تأجيل هندسة البرمجيات 1.2، التي كان من المقرر إطلاقها لأول مرة في سيارتي Porsche Macan EV وAudi Q6 E-Tron، لمدة تتراوح بين 16 و18 شهرًا. سيتم إعادة تطوير بنية المستوى 2.0، المقرر طرحها مبدئيًا في عام 2025، من الصفر.

 

أكدت بورشه تاريخ إطلاق سيارة Macan EV في أوائل عام 2024، كما قامت شركة InsideEVs بمراجعة نموذج أولي في كاليفورنيا في وقت مبكر من هذا الشهر. ليس من الواضح ما إذا كان الإعلان الأخير سيؤثر على عملية الطرح ويؤجل تواريخ الإصدار. لم تستجب مجموعة فولكس فاجن وكارياد على الفور لطلبنا للتعليق في وقت النشر.

 

وتؤثر عملية إعادة الهيكلة على الجيل التالي من منصة الأنظمة القابلة للتطوير (SSP) أيضًا، والتي يتم إعادة تطويرها أيضًا. SSP هي بنية من الجيل التالي تعتزم مجموعة فولكس فاجن استخدامها لمجموعة واسعة من السيارات الكهربائية، بدءًا من سيارات الهاتشباك المدمجة التي تحمل شارة فولكس فاجن وحتى سيارات بورشه عالية الأداء.

 

تم نشر مشكلات برامج فولكس فاجن على نطاق واسع، حيث أبلغ المستخدمون عن تجميد النظام وعدم استجابة شاشات اللمس على ID.3 وID.4 وID.5. بعد تجاوز الميزانية وعدم تحقيق الأهداف، أجرى أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن، تغييرات شاملة على مستوى الإدارة العليا في شركة كارياد في وقت مبكر من هذا العام. ويعمل رئيسها التنفيذي الجديد بيتر بوش على "خطة تحول شاملة" منذ الصيف، بحسب رويترز.

 

تعد البنى المتكاملة للبرمجيات جزءًا لا يتجزأ من المركبات الكهربائية الحديثة. لا تعتمد برامج أنظمة المعلومات والترفيه فقط، بل تعتمد أيضًا على المحركات الكهربائية والبطاريات والأنظمة الكهربائية وميزات السلامة وأنظمة مساعدة السائق. 

 

يبدو أن معظم شركات صناعة السيارات الألمانية والأمريكية والصينية تتقدم في هذا المجال. ومع ذلك، يبدو أن مجموعة فولكس فاجن تسير في طريق وعر منذ ظهور أول مركبات ID.

Macan EV Audi Q6 Porsche Macan EV Porsche

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