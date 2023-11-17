عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيطاليا تهزم مقدونيا الشمالية بخماسية في تصفيات اليورو

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

حقق المنتخب الإيطالي فوزا كبيرا على نظيره منتخب مقدونيا الشمالية، بـ 5 أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024.

وافتتح ماتيو دارميان النتيجة لمنتخب إيطاليا في الدقيقة 17 ، ثم ضاعف فيدريكو كييزا النتيجة بتسجيله لهدفين في الدقائق 41 و45 قبل انتهاء الشوط الأول، وأهدر جورجينيو ركلة جزاء لصالح الأتزوري خلال الشوط الأول، ثم قلصت مقدونيا النتيجة بإحرازها هدفين عن طريق يانى أتاتاسوف في الدقيقتين 52 و74، وثم تمكن الإيطالين من مضافعة النتيجة بهدفين أخرين احرزهما جياكومو راسبادوري ف يالدقيقة 81 ثم اختتم ستيفان الشعراوي الخماسية بهدف الدقيقة الثانية من الوقت محتسب بدلا من ضائع.

وكان قد أعلن لوتشيانو سباليتي مدرب منتخب إيطاليا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره مقدونيا الشمالية، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024.

وانطلقت مباراة منتخب إيطاليا ضد نظيره مقدونيا الشمالية، في منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الأوليمبيكو.

تشكيل إيطاليا ضد مقدونيا في تصفيات يورو 2024

وجاء تشكيل منتخب إيطاليا بقيادة لوتشيانو سباليتي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: جيانولوجي دوناروما.
خط الدفاع: أتشيربي- فيديريكو جاتي- فيديريكو ديماركو- ماركوس دارميان.
خط الوسط: جورجينيو- جياكوكو بونافينتورا- نيكولو باريلا.
خط الهجوم: فيديريكو كييزا- دومينيكو بيراردي- جياكوكو راسبادوري.

ترتيب المنتخبين قبل مباراة اليوم
ويتواجد منتخب إيطاليا حاليا في المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، برصيد 10 نقاط، بينما تتواجد مقدونيا الشمالية في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

المنتخب الإيطالي منتخب مقدونيا الشمالية مقدونيا الشمالية مقدونيا بطولة يورو 2024 منتخب إيطاليا إيطاليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 مليار تنعش خزينة الدولة.. حكاية صفقة تصدير كبرى بين مصر وأوروبا

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

أسعار حديد التسليح تتراجع أكثر من 6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تفاصيل

زي الولاد .. وصف صادم من أحمد فهمي لـ هنا الزاهد

2 كيلو لكل مواطن.. التموين توفر السكر في المجمعات الاستهلاكية بـ27 جنيها

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

موضوعات متعلقة

صدارة فرعونية.. ترتيب مجموعة مصر عقب نهاية الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026

بهدف ماردوني .. بوركينا فاسو تتعادل 1-1 مع غينيا بيساو بتصفيات المونديال

أول رد من الأهلي على استبعاد عاشور والشحات من المنتخب

تصفيات اليورو.. إنجلترا تتقدم على مالطا بهدف نظيف في الشوط الأول

تصفيات اليورو.. إيطاليا تضرب مقدونيا بثلاثية نظيفة في الشوط الأول

لاعب سلة الأهلي بعد الفوز على الزمالك: نسعى لحصد كل البطولات

المنتخبات العربية تصل القاهرة للمشاركة في البطولة المدرسية لكرة القدم والسباحة

رجال يد الأهلي يفوز على هليوبوليس 28 - 36 في الدوري

ترشيحاتنا

إيطاليا تهزم مقدونيا الشمالية بخماسية في تصفيات اليورو

الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد.. فرج عامر يكشف التفاصيل

صدارة فرعونية.. ترتيب مجموعة مصر عقب نهاية الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026

سعره لقطة..أحسن موبايل سامسونج للشباب في 2023

مجموعة مصر.. غينيا بيساو تتعادل مع بوركينا فاسو فى تصفيات المونديال

بهدف ماردوني .. بوركينا فاسو تتعادل 1-1 مع غينيا بيساو بتصفيات المونديال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. شمس الكويتية تتألق على كورنيش النيل

باللون البينك.. إطلالة كلاسيكية لـ بلقيس فتحي في أحدث ظهور

بفستان ساحر.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في دبي

6 أعراض شائعة تكشف إصابتك بمتلازمة القولون العصبي.. جميعها شائعة

فيديو

كانت بتوصل لمد الأيد .. أسرار شخصية فؤاد خليل مع أبنائه

فريق الأحلام.. الزمالك على أعتاب التعاقد مع نجوم سوبر| فيديو جراف

على رأسهم صلاح.. الدوري السعودي يرصد 5 نجوم في الميركاتو الشتوي| فيديوجراف

طلاق ابنة هيفاء وهبي رسميًا بشكل مفاجئ.. «القصة الكاملة»| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

اﻟﻤﺰﻳﺪ