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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فريق سيدات طائرة الأهلي يهزم الشمس في الدوري

سيدات طائرة الأهلي
سيدات طائرة الأهلي

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلى فوزًا مهمًّا في بطولة الدوري على حساب فريق الشمس، بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة.

أقيمت المباراة على صالة الشمس، ونجح الأهلي في حسم الشوط الأول بنتيجة 25-21 ثم تفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-15 وخسر الفريق في الشوط الثالث بنتيجة 25-22، قبل أن يحسم الأهلي الشوط الرابع والمباراة بنتيجة 25-20.

وتفوق «سيدات طائرة الأهلي» بفضل الاستقبال المتقن والإرسال والإعداد المميز وحائط الصد القوي، ليحقق الفوز ويواصل عروضه القوية في الدوري.

ومن المقرر أن يواجه «سيدات طائرة الأهلي» الإثنين المقبل، فريق الواي، في تمام الرابعة عصرًا على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

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