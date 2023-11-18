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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. ألبانيا تتأهل لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024

منتخب ألبانيا
منتخب ألبانيا

تمكن منتخب ألبانيا من التأهل إلى بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم، بتعادله 1 - 1 خارج ملعبها مع مولدوفا في المجموعة الخامسة، بعد أن حافظ أصحاب الأرض على آمالهم في الوصول إلى النهائيات بهدف التعادل المتأخر.

وافتتحت ألبانيا التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 25، بعد أن ارتكب إيوان كالين ريفينكو خطأ على تولانت سفيري وسدد سوكول سيكاليشي ركلة الجزاء بنجاح.

وضغط أصحاب الأرض بقوة من أجل إدراك التعادل في الشوط الثاني، حيث تصدى حارس ألبانيا لبعض المحاولات، لكن تسديدة فلاديسلاف بابوجلو المنخفضة من مسافة قريبة في الدقيقة 87 أعطت جماهير مولدوفا سبباً للاحتفال.

وبدأت ألبانيا مشوار التأهل بالهزيمة 1 - صفر أمام بولندا في مارس الماضي، لكنها لم تتعرض لأي هزيمة منذ ذلك الحين، وفازت في 4 مباريات وتعادلت مرتين، لتصل إلى 14 نقطة، ويمكنها ضمان صدارة المجموعة إذا فازت على أرضها أمام جزر فارو المتواضعة يوم الاثنين المقبل.

وتحتل مولدوفا الآن المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بالتساوي مع بولندا وبفارق نقطة واحدة خلف جمهورية التشيك ولا يزال بوسعها التأهل.

وستواجه مولدوفا بعد ذلك منتخب التشيك يوم الاثنين، لكن إذا فازت جمهورية التشيك في المباراة الأخرى بالمجموعة مع بولندا في وارسو، فإن أحلام مولدوفا في التأهل ستنتهي.

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