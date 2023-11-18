لأول مرة.. القضاء كندي يصف حادث دهس عائلة مسلمة بالإرهابي المتعمد

لدافع إرهابي، تم الحكم على رجل كندي ارتكب جريمة قتل مروعة، حيث قام بقتل عائلة مسلمة عام 2021 في لندن، أونتاريو، ودهس ناثانيال فيلتمان، 22 عامّا، أربعة من أفراد من عائلة "أفضل"، بشاحنته بينما كانوا يسيرون معًا.

هذه القضية الأولى التي تتم فيها مناقشة قوانين الإرهاب الكندية أمام هيئة محلفين في محاكمة قتل من الدرجة الأولى، ومن المتوقع ان يصدر الحكم النهائي لـ 25 عاما سجن.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قُتل كل من سلمان أفضل، 46 عامًا، وزوجته مديحة سلمان، 44 عامًا في حادثة الدهس بالشاحنة، إلى جانب ابنتهما يمنى أفضل، 15 عامًا، ووالدة السيد أفضل، طلعت أفضل، 74 عامًا.

نجا الطفل الأخير ذو التسع سنوات، ولكنه أصيب بجروح خطيرة جدّا، قُدم حكم الإدانة بجريمته الشنيعة إلى قاعة محكمة وندسور العليا يوم الخميس الماضي، وكان أغلبية الحاضرين من أعضاء المجتمع الإسلامي في لندن.

وقام أحد الأشخاص بتوزيع مناديل ورقية على أولئك الذين دخلوا إلى المحكمة، وكان الكثير منهم أعضاء في المجتمع الإسلامي في لندن وأونتاريو وأصدقاء لعائلة أفضل.

قالت تابيندا بخاري بدلًا من عائلة أفضل: "لم تكن هذه مجرد جريمة ضد المجتمع المسلم، بل هجومًا على سلامة وأمن جميع الكنديين"، وصُدم المهاجم من الحكم، وكان يرتدي بدللة سوداء. وقالت عائلة أفضل، "بالرغم من عدم اعادة الحكم لمن فقدوهم، إلا أنه تعازي لهم".